Norris op pole in Brazilië bij gigantisch drama voor Verstappen en Red Bull

Lando Norris heeft pole gepakt tijdens een kletsnatte kwalificatie in Brazilië. De Brit profiteerde zodoende maximaal van het drama dat zich voltrok voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander werd - net als teamgenoot Sergio Pérez - uitgeschakeld in Q2. De tweede en derde tijd gingen naar respectievelijk George Russell en Yuki Tsunoda.

Onder kletsnatte omstandigheden - vergelijkbaar met gisteren - ging de kwalificatie op zondag wél van start. De coureurs gingen op de full wets naar buiten, maar van grip op de baan was nauwelijks sprake. Lawson zorgde al binnen één minuut voor geel, omdat hij rechtdoor schoot bij bocht 12. Vervolgens volgende de gele vlaggen elkaar in rap tempo op. Het was glibberen en glijden op Interlagos. Dit zorgde echter wel voor een verrassende tijdenlijst. Zo vonden we bijvoorbeeld Ocon, Alonso en Tsunoda bovenaan in de beginfase. De baan begon ondertussen een beetje op te drogen en er werd dan ook al druk gediscussieerd over wel of geen inters.

Colapinto crasht en veroorzaakt eerste rode vlag op Interlagos

Met nog een kleine negen minuten op de klok werd de rode vlag voor het eerst gezwaaid vandaag. Colapinto, de nieuweling van Williams, schoot van de baan en knalde in de muur. De klap viel enigszins mee, omdat de Argentijn iets zijwaarts de muur in ging, maar het was wel per direct einde sessie. Enorm balen, want Colapinto had op dat moment een uitstekende negende tijd in handen. De rode vlag werd na enkele minuten opgeheven, maar het plan voor de inters kon bij alle coureurs op dat moment overboord. De regen nam toe, waardoor de full wets de enige overgebleven optie waren om enigszins veilig over de baan te gaan.

Colapinto na zijn crash op Interlagos

Verstappen toont ballen, Norris met hakken over de sloot

In de laatste minuten moesten de beide Mercedessen nog even vol op het gas, want zij stonden beiden in de gevarenzone. Ook Verstappen en Norris stonden er met een twaalfde en veertiende tijd niet helemaal lekker bij in de eindfase. Russell redde het wel, Hamilton niet. Verstappen ging nog prompt naar de snelste tijd, terwijl Norris met zijn hakken over de sloot door ging op plek vijftien. Hamilton, Bearman, Colapinto, Hülkenberg en Zhou vielen uit.

Sainz en Stroll crashen, Verstappen én Pérez uitgeschakeld

In de Q2 gingen de coureurs wisselend op de full wets en inters naar buiten. Verstapen nestelde zich al snel bovenin, samen met Piastri en Pérez, terwijl Norris halverwege de sessie nog op een gevaarlijke plek tien stond. Voor Sainz ging het mis - met nog zes minuten op de klok. De Spanjaard veroorzaakte een rode vlag, nadat hij in bocht 2 de muur inging. Bij het hervatten van de sessie gingen de coureurs direct weer naar buiten. Norris reed naar de snelste tijd en toen voltrok zich een rampscenario voor Red Bull. Stroll crashte in de laatste twee minuten, op het moment dat Verstappen en Pérez nog een ronde moesten gaan neerzetten. Zij werden dus uiterst ongelukkig uitgeschakeld.

Verstappen en Pérez werden uitgeschakeld in Q2

Baan wordt beter, Alonso crasht bij snelste tijd Norris

In de laatste allesbeslissende sessie was het de uitgelezen kans voor Norris om nog een extra tik uit te delen aan Verstappen door pole te pakken. Op de inters gingen de coureurs naar buiten. De ene na de andere coureur ging naar de snelste tijd, wat liet zien dat de baan duidelijk beter werd. Alonso nam echter iets te veel hooi op z'n vork en crashte. Hij veroorzaakte de rode vlag, op het moment dat Norris de snelste tijd in handen had, met Albon op plek twee en Piastri op plek drie. Op dat moment stonden er nog een kleine zeven minuten op de klok.

Albon crasht, Norris op pole, Verstappen P17

De sessie was echter amper weer hervat of het ging opnieuw gruwelijk mis. Albon, die de tweede tijd in handen had, ging er hard af. Het leek erop dat zijn remmen het begaven, waardoor hij een enorme klapper maakte. Voor Norris werd het uiteindelijk een prima middag, want de Brit ging er met pole vandoor. Verstappen moet de Grand Prix aanvangen vanaf plek 17, want de Nederlander moet ook nog een gridstraf van vijf plaatsen incasseren. De tweede tijd ging verrassend naar Russell. De derde plek was er voor Tsunoda, gevolgd door Ocon, Lawson, Leclerc, Albon, Piastri, Albon en Stroll.

