Max Verstappen heeft teruggeblikt op een bewogen zaterdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. De Nederlander heeft gereageerd op het uitstellen van de kwalificatie en de straf die hij kreeg van de FIA.

In de terugblik op de zaterdag van Red Bull zegt Verstappen dat het jammer is dat de kwalificatie niet door is gegaan. “Het is jammer dat we niet de baan op konden om de kwalificatiesessie af te werken. In de sprintrace was ons tempo best goed. Jammer genoeg kwamen we vast te zitten in een DRS-trein, dus we moesten geduld hebben en konden niet echt veel doen. Uiteindelijk kwam ik goed uit bocht drie en kon ik Charles [Leclerc] inhalen. Ik had het gevoel dat ik de strijd aan kon gaan met de auto's voor me, maar helaas kwamen we ronden tekort en kregen we gele vlaggen."

Verstappen reageert op straf tijdens Sprint

Tijdens de Sprint op zaterdag kreeg Verstappen, die derde eindigde tijdens die korte race, nog een straf van vijf seconden omdat hij onder de virtual safety car te hard gereden had. Hierdoor ging hij naar P4 en schoof Charles Leclerc op naar P3. "Het was jammer dat we een straf kregen, maar voor mij was het een positieve race. We hadden de snelheid en zaten in de strijd. Dat was goed, want dat was de vorige races niet het geval. Het weer is momenteel erg onvoorspelbaar en we weten niet wat er zondag gaat gebeuren. Het zal erg spannend worden, maar hopelijk hebben we weer een positieve dag."

