Vincent Bruins

Woensdag 15 maart 2023 14:55 - Laatste update: 15:21

David Croft, de stem van de Formule 1 bij Sky Sports, heeft ons laten weten wat hij de beste F1-film ooit vindt. Aankomend weekend wordt Villeneuve Pironi: Racing's Untold Tragedy uitgezonden op Sky Documentaries en GPFans mocht bij de première aanwezig zijn.

Naast dat de Formule 1 ontzettend veel fans weet te trekken via de Netflix-serie Drive to Survive, zijn er ook een boel films over de koningsklasse gemaakt. Denk aan Grand Prix (1966) of Senna (2010). Vorig jaar kwam er ook nog een documentaire uit over Bernie Ecclestone, de man achter de commerciële opmars van de Formule 1. Maar volgens Croft is er maar één film die er bovenuit steekt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton wil vrouwelijke coureur en monteurs in Formule 1-film met Brad Pitt

Absoluut een held

Villeneuve Pironi: Racing's Untold Tragedy beschrijft het tragische verhaal van de rivaliteit in 1981 en 1982 tussen Ferrari-teamgenoten Gilles Villeneuve en Didier Pironi. GPFans mocht bij de première aanwezig zijn en daar konden we aan Croft de vraag stellen wat hij de beste film vindt: "Persoonlijk kies ik voor Rush. Ik hou van het hele Rush-verhaal, ik hou van Niki Lauda als mens en ook als coureur. Het is echt van mijn tijd." Rush gaat over de rivaliteit tussen Lauda en James Hunt in 1976. Lauda maakte een vreselijk ongeluk mee op de Nürburgring-Nordschleife in Duitsland, maar zat op wonderbaarlijke wijze een paar weken later alweer achter het stuur, waardoor hij nog steeds in de strijd om het kampioenschap zat. Hij zou in de harde regen in de seizoensfinale in Japan echter opgeven, wat Hunt de kans gaf om met een puntje voorsprong de titel binnen te slepen. "Ik vond James Hunt absoluut een held toen ik voor het eerst de Formule 1 begon te volgen, dus het moet Rush zijn voor mij." Croft legt ook uit dat je een type als Hunt niet meer zo snel tegenkomt in de Formule 1: "Ik denk niet dat er een coureur op de grid is die kan presteren zoals James Hunt dat kon, op én naast de baan, zullen we maar zeggen. Om eerlijk te zijn, de coureurs... na meer dan twee drankjes vallen ze gewoon in slaap!"