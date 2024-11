De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 gaat definitief niet door vandaag. De FIA heeft vanwege de hevige regenval besloten een streep te zetten door het evenement. De kwalificatie wordt nu verplaatst naar morgen, zondag 3 november. Maar op welk tijdstip gaat deze sessie verreden worden?

Na meerdere keren uitstellen, is de kwalificatie nu definitief 'in het water gevallen' in São Paulo. Vanwege de hevige regenbuien kon de sessie geen doorgang vinden op het circuit van Interlagos. Dit gaf de autosportbond nogal wat kopzorgen, want de kwalificatie naar morgen verplaatsen brengt verschillende kanttekeningen met zich mee. Zo staan er morgen nog diverse Braziliaanse raceklassen in het voorprogramma van de Formule 1, staat er eveneens regen op het programma en is er nog niet bepaald hoe de startgrid wordt bepaald als de kwalificatie ook op zondag niet door kan gaan. Vooralsnog wordt er echter gecommuniceerd dat we op zondagochtend (lokale tijd) gaan kwalificeren. Hoe laat is dat in Nederland?

Artikel gaat verder onder video

'Volgende rel aanstaande: Red Bull kaart foefje McLaren met banden aan bij FIA'Lees meer

Kwalificatie voor GP Brazilië waarschijnlijk om 13:00u of 14:00u

Hoewel de FIA nog niet heeft bevestigd hoe laat we gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Brazilië, ligt het voor de hand dat dit in de ochtend gaat gebeuren, omdat er idealiter vier uur tussen het einde van de kwalificatie en het begin van de race moet zitten. Dat zou betekenen dat de kwalificatie uiterlijk 10:00 uur lokale tijd van start zou moeten gaan. In Nederland is het dan 14:00 uur. De autosportbond neemt echter ook 09:00 uur als tijdstip in overweging. Dat is in Nederland 13:00 uur. Tegenover de media heeft de FIA laten weten nog 'niets te kunnen zeggen', omdat ze nog moeten kijken wat het beste past in het schema.

LEES MEER: Hoe wordt de startgrid bepaald als de kwalificatie in Brazilië niet doorgaat?

Starttijd kwalificatie moet nog bevestigd worden door FIA

Het is dus even afwachten op het officiële bericht van de FIA, maar vooralsnog wijzen de eerste berichten op 13:00 uur of 14:00 uur Nederlandse tijd. De Grand Prix van Brazilië volgt dan later op de dag, deze staat ingepland voor 18:00 uur. Mocht de kwalificatie - bijvoorbeeld vanwege opnieuw regen - helemaal niet door kunnen gaan, dan is de FIA vrij om te kiezen hoe ze de startgrid gaan bepalen. Dit kan aan de hand van de uitslag in de eerste vrije training, sprintkwalificatie, sprintrace óf WK-stand zijn.

Gerelateerd