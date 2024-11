Jos Verstappen heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan rondom de beslissingen van de FIA jegens zijn zoon Max. De drievoudig wereldkampioen lijkt onder een vergrootglas te liggen bij de wedstrijdleiding en steward Johnny Herbert gaf zelfs tekst en uitleg bij de media. Jos heeft er zo z'n mening over.

Austin, Mexico en ook Brazilië: Verstappen krijgt van alle kanten óf kritiek óf straffen voor zijn kiezen. In de Verenigde Staten was het weliswaar Lando Norris die gestraft werd voor het incident met de Red Bull-coureur, maar het was Verstappen die vanwege het opzoeken van de grenzen onder vuur lag. De coureurs - met uitzondering van de hoofdrolspeler - namen een standpunt in en spraken met de stewards omtrent het naleven van het reglement. De gevolgen hiervan ervaarde Verstappen in Mexico, toen hij een dubbele fikse tijdstraf ontving. En vandaag in Brazilië was het wederom raak tijdens de Sprint: Verstappen kreeg een tijdstraf voor het niet naleven van de regels onder de virtual safety car. Gaat de FIA te ver of is het Max die te ver gaat? Jos reageert nu op Interlagos op de hetze.

Jos vindt FIA niet consistent in uitdelen straffen

Volgens Jos is er niet altijd een pijl te trekken op de manier waarop de FIA straffen uitdeelt. "Het hangt een beetje van de straffen af. De ene keer geven ze vijf seconden, de andere keer tien seconden", zo zegt hij in Brazilië tegenover Viaplay. "Ook daar moet een lijn in zitten, zodat je weet welke straf je krijgt." Vervolgens stelt Jos - toch wel verrassend - dat zijn zoon te ver ging in het tweede duel met Norris in Mexico. Volgens Verstappen senior zal Max ook moeten erkennen dat hij fout zat tijdens het moment in bocht 8 in desbetreffende race.

Max ging te ver in Mexico, maar Herbert moet niet met pers praten

"Ik vond dat de tweede inhaalactie van Max te ver ging. Dat vindt hij nu denk ik ook", zo zegt Jos. "Ik zeg dat eerlijk, ook tegen hem. Dat is prima, ik denk dat we ook open en eerlijk moeten zijn." Eén van de stewards die verantwoordelijk was voor de straffen in Mexico, Johnny Herbert, kwam in de media om tekst en uitleg te geven over de incidenten en schroomde niet kritisch te spreken over Verstappen. Jos vindt dat niet netjes. "Ik denk dat een steward helemaal niet met de pers moet praten en gewoon constant werk moet afleveren. En dat is nu zeker niet het geval", zo countert Jos.

