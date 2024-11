Max Verstappen heeft veel bijval gekregen nu de FIA in de ogen van veel mensen doorslaat met het uitdelen van straffen aan de Red Bull-coureur. Verstappen ontving zojuist een vijf seconden tijdstraf in de eindklassering van de Sprint in Brazilië en hierdoor verliest hij een plek - en dus punten. Volgens social media doet de FIA er alles aan om Lando Norris in het zadel te helpen.

Verstappen is de laatste weken het mikpunt geworden van de stewards. De Nederlander ontvangt de ene na de andere straf en lijkt in de ogen van sommigen ook op andere manieren benadeeld te worden, bijvoorbeeld tijdens de timing van de virtual safety car tijdens de Sprint, waarbij Lando Norris en Oscar Piastri wel heel toevallig net op tijd van plek wisselden. Daarnaast ontving Verstappen voor het gebruik van het F-woord een taakstraf, terwijl de stewards Charles Leclerc voor hetzelfde vergrijp slechts een boete gaven. Veel fans hebben het idee dat de FIA er alles aan doet om de titelstrijd in het WK nog enigszins spannend te maken. Norris wordt aan alle kanten in het zadel geholpen én gehouden, zo klinkt het.

Fans vernietigend richting FIA na tijdstraf Verstappen

Toen de Formule 1 op haar officiële X-kanaal bekendmaakte dat Verstappen een vijf seconden tijdstraf had ontvangen voor zijn overtreding onder de virtual safety car, regende het vernietigend commentaar. Veel fans zijn he-le-maal klaar met de beslissingen van de wedstrijdleiding en stellen dat Verstappen alleen maar zo hard wordt aangepakt om de titelstrijd nog enigszins spannend te kunnen krijgen. Volgens veel twitteraars is het de FIA er alles aan gelegen om de titelstrijd in de laatste race in Abu Dhabi pas beslist te laten worden. "Het is de maFIA tegen Max voor het kampioenschap", zo klinkt het onder meer. "Dus we kunnen nu een straf voor Max in iedere race tot het einde verwachten?", schrijft weer een ander.

Hieronder een greep uit de vele reacties:

maFIA on duty, making it easy for mclearen 💀 — MadMaik (@Maik_Busse) November 2, 2024

They trying so bad to make the tittle fight "interesting" — Skynex (@skynexito) November 2, 2024

Once again, the championship will come down to a FIA decision. — B.B. Bundy (@BB_Bundy) November 2, 2024

It feels like the real battle this season is maFIA vs. Max for the championship. — Marmelade (@Marmelade4826) November 2, 2024

So we can expect penalty for Max in every race till the end? — CarlosFuria ♈🇵🇱🇮🇪 (@porywczystefan) November 2, 2024

They’re trying everything to make sure the championship comes down to the last race — Theparlaypirate (@Thepar1aypirate) November 2, 2024

Herbert said I desperately want to partake in the title race. — Xav Salazar (@XavsFutbol) November 2, 2024

UNBELIEVABLE... just... unbelievable... but not surprising at all at this point... — Red Bull Defense Attorney | #GivesYouWings (@RedBullDefender) November 2, 2024

shame Max isn’t british pt. 46484836 — Ryan Schultz (@ryanschultz_12) November 2, 2024

Max vs the entire world. Anything to hand the chip to Lando. This all started with that safety car in Miami. — Bryan Waldo (@bryanwaldo) November 2, 2024

This sport is completely broken. How can they wait so long to deploy a vsc (safety first right), blatantly giving McLaren the opportunity to switch positions? I can't believe what I'm seeing — Marcel (@M_vd_Broekie) November 2, 2024

