Lando Norris won de F1 Sprint voorafgaand aan de Grand Prix van São Paulo in Brazilië door een late switch tussen hem en Oscar Piastri, die lang op P1 reed. De Brit is blij met zijn race en de uiteindelijke tactiek van McLaren.

Na de sprint reageerde Norris op zijn eigen race. "Ik ben er niet trots op, maar we hebben prima samengewerkt als een team. Ik bedank Oscar [Piastri]. Hij had het [de zege] verdiend. We hebben het vandaag als team goed gedaan en het resultaat behaald dat we voor ogen hadden. We hebben prima snelheid, dus ik kijk uit naar de kwalificatie en de race van zondag."

Norris over Piastri inhalen

Norris kwam zelf niet langs Piastri, maar werd er door team orders langsgelaten voor een extra punt. Volgens de Brit was het anders op pure snelheid lastig geweest om erlangs te komen. "Het is lastig. Ik was op en neer aan het gaan qua achterstand op Piastri. Soms haalde ik hem weer wat in, dan zakte ik weer wat weg. De vieze lucht kost je veel rondetijd. Ik kon niet inhalen toen in sneller was. Maar de auto voelde goed en ik heb het idee dat we duidelijk sneller zijn dan de rest achter ons. Het is tijdens een sprint gewoon lastig om een balans te vinden tussen pushen en de banden sparen. We hebben het vandaag goed uitgevoerd."

