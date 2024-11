Vowles geeft bijzondere reden voor bezoekje Horner aan Williams in Brazilië

Dat Red Bull geïnteresseerd is om Franco Colapinto onderdak te geven in 2025, dat is inmiddels wel bekend. Christian Horner werd vrijdag in het motorhome van Williams gezien en teambaas James Vowles doet de geruchtenstroom van de hand en komt met een opmerkelijke reden voor het bezoekje van de Red Bull-teambaas.

Colapinto is naar Williams gehaald als vervanger van de worstelende Logan Sargeant. De Amerikaan klapte in Zandvoort wederom in de vangrails en voor Vowles was daarmee de maat vol. Komend jaar komt Carlos Sainz van Ferrari over om de kleuren van Williams te verdedigen, samen met Alexander Albon. Toch blijkt Colapinto het beter te doen, dan verwacht en diverse teams zouden dan ook staan te springen om de jonge Argentijn in dienst te nemen.

Lekkere koffie bij Williams

Ook Red Bull Racing heeft kenbaar gemaakt dat het geïnteresseerd is in de 21-jarige invaller. Helmut Marko heeft daarbij duidelijk gemaakt dat Colapinto wel losgetrokken moet worden van Williams en op een uitleenbeurt zit de Red Bull-adviseur niet te wachten. Horner gaf afgelopen week aan dat hij een slechte teambaas zou zijn als het niet zou onderzoeken of Colapinto te halen is. Naar verluidt hebben Vowles en Horner met elkaar gebabbeld over de Argentijn en op de persconferentie voor teambazen wordt de teambaas van Williams naar het onderonsje gevraagd. "We hebben onlangs een nieuwe koffiesponsor binnengehaald en hij [Horner red.] wilde het echt proberen. Dat was een goed deel van het gesprek en hij genoot ervan", zo houdt Vowles de kaken stijf op elkaar.

