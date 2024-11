Christian Horner was naar eigen zeggen verrast over de uitslag van de kwalificatie voor de Sprint, die later vandaag op het programma staat in Brazilië. Oscar Piastri ging er met pole vandoor en dat had de Red Bull-teambaas niet helemaal zien aankomen. Ook hoopt hij dat Red Bull een stap voorwaarts kan maken vandaag.

Geen Max Verstappen, geen Lando Norris en ook geen Charles Leclerc vertrekt er vanmiddag vanaf pole tijdens de Sprint op Interlagos. Allen moesten zij het afleggen tegen Piastri, die verrassend rap was, zij het op een set nieuwe banden. Met een ronde van 1:08.899 was de Australiër bijzonder snel. Teamgenoot Norris kwam nog wel in de buurt, maar moest een paar honderdsten toegeven op zijn collega. En dat kwam toch wel als een verrassing voor Red Bull-teamchef Horner, zo zei hij na afloop. Volgens de Brit leek het er vandaag niet op dat Piastri de snelste van de twee McLaren-coureurs zou zijn.

Horner verrast dat Piastri op pole staat

"Ik moet eerlijk zijn, ik was verrast dat Oscar Piastri pole wist te pakken", zo begon Horner na afloop van de kwalificatiesessie tegenover de verzamelde media. "Hij zag er niet uit als de snelste van de twee, maar hij reed een hele goede twee ronde." En met pole voor Piastri en de tweede startplek voor Norris, wacht Red Bull vanmiddag een hels karwei in de Sprint. Verstappen kwalificeerde zich immers als vierde, om nog maar te zwijgen over Sergio Pérez, die als nummer dertien begint aan de ingekorte race in Brazilië. Kan Red Bull voorkomen dat Norris en McLaren hen nog meer pijn doen in beide kampioenschappen?

Red Bull hoopt op betere pace in Sprint

"Laten we kijken wat we kunnen doen. Hopelijk is de auto een beetje beter qua racepace dan dat hij was in de kwalificatie", zo zei Horner. "Daarna [na de Sprint, red.] kunnen we de auto aanpassen voor de kwalificatie. Op die manier volgen de verschillende sessies zich in een rap tempo op."

