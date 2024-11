Lando Norris is als allersnelste begonnen aan de F1 Grand Prix van São Paulo. De McLaren-coureur zat 0.181 seconden onder de tijd van George Russell in Vrije Training 1, de enige trainingssessie dit weekend. Ollie Bearman vervangt de zieke Kevin Magnussen en verraste met P3 in de Haas.

De eerste en enige training voor de 52e Grand Prix in Brazilië begon om 11:30 uur lokale tijd in droge en warme weersomstandigheden. Omdat de coureurs slechts een uurtje hadden om te oefenen voor de sprintkwalificatie van later vandaag, was het meteen druk op de baan. Iedereen kwam naar buiten op de mediumcompound op de VCARB-bolides van Liam Lawson en Yuki Tsunoda na, die de sessie op de softs begonnen. Alexander Albon had een probleem met de headrest, waar een pinnetje uit was gevallen.

Nieuw asfalt

Oscar Piastri ging het snelst met een 1:13.200, maar vanwege het nieuwe asfalt kelderden de rondetijden in rap tempo. Lando Norris in de andere McLaren verbeterde met een 1:12.641, voordat we een Mercedes bovenaan zagen. George Russell klokte namelijk een 1:12.276. Sergio Pérez, met een ouder chassis en een oudere vloer, verraste even met een 1:12.099, totdat Russell weer naar de eerste plek steeg dankzij een 1:11.806. Max Verstappen bleef eerst hangen op de achtste positie, totdat hij na het eerste kwartier bovenaan stond met een 1:11.712. Tsunoda maakte een momentje mee in de Bico de Pato en kwam bijna in de bandenstapels terecht.

Leclerc snelst in longrun

In de longruns was Charles Leclerc het snelst met een gemiddelde van 1:13.5 over 20 rondjes. Verstappen en Norris hadden een gemiddelde van 1:14.4 en 1:14.7, respectievelijk. In de tweede helft van de sessie wisselden degenen op de mediums naar de softs voor de kwalificatieruns. Russell was meteen bijna een seconde sneller dan Verstappen met een 1:10.791, ondanks dat zijn elleboog steeds vast bleef zitten aan een stukje tape in de cockpit. Invaller Ollie Bearman kwam samen met Williams-coureurs Alexander Albon en Franco Colapinto ook naar voren.

Bearman verrast

Er kwamen in de allerlaatste minuten nog een boel verbeteringen door, terwijl de baantemperaturen steeg naar 57°C. Norris kreeg het zwart-witgeblokt te zien, toen hij verbeterde met een 1:10.610 om de eerste positie te pakken in de vrije training op het Autódromo José Carlos Pace. Hij was 0.181 seconden sneller dan Russell. Bearman maakte indruk met P3 voor Oscar Piastri en Albon. Achter de Ferrari's completeerden Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Pierre Gasly de top tien. De Red Bulls verbeterden hun tijd niet op de zachte compound en dus bleven Verstappen en Pérez steken op de vijftiende en negentiende plaats, respectievelijk.

