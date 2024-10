Carlos Sainz heeft een oproep aan Formule 1-fans gedaan om hem of andere coureurs niet te filmen, als ze het bijvoorbeeld in een club naar hun zin hebben. Afgelopen weekend verschenen er meerdere video's van de Ferrari-coureur op social media toen hij zijn overwinning in Mexico vierde.

Carlos Sainz trok afgelopen weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez aan het langste eind en schreef de Grand Prix van Mexico op zijn naam. Een mooi moment voor de Spanjaard, aangezien hij volgend jaar het team van Ferrari inruilt voor Williams. Het zou dus zomaar kunnen dat we Sainz na dit seizoen een tijdje niet meer op het podium gaan zien. De 30-jarige coureur nam het er zondagavond terecht van en vierde zijn overwinning in een club. Op social media verschenen vrijwel direct meerdere video's van een feestvierende Sainz, maar dat kan niet op goedkeuring van de coureur zelf rekenen.

Sainz roept fans op geen video's op social media te plaatsen

"Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien op social media, zijn we naar een club gegaan", vertelt Sainz tegenover de aanwezige media in Brazilië. "Vandaag de dag kan je niets doen zonder dat het op social media wordt geplaatst. Het was best vervelend om vijftien camera's op je gericht te hebben, terwijl je het naar je zin hebt. Ik wil mensen aanraden om hun telefoon niet te gebruiken als je het naar je zin hebt. Wees niet die gast die zo irritant aan het filmen is. Geniet van het feestje, schud me de hand als je wil, feliciteer me en vier het feestje mee, maar hou je telefoon in je zak als je wil dat ik je graag ontmoet."

