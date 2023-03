Brian Van Hinthum

Woensdag 15 maart 2023 06:59

De toekomst van Lewis Hamilton begint een steeds meer besproken onderwerp te worden binnen de Formule 1. Een eventuele overgang naar Ferrari wordt aan verschillende kanten genoemd en zelfs Red Bull Racing valt zo nu en dan in één zin met Hamilton zijn naam. Martin Brundle neemt de situatie onder de loep.

Het team van Mercedes had het nieuwe seizoen ongetwijfeld anders voorgesteld dan hoe het verlopen is in Bahrein. De Zilverpijlen hadden gehoopt het gat met Red Bull Racing een stuk kleiner te maken, maar het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn. Het zorgt voor de nodige vraagtekens rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Dat zorgt automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Ferrari

Zijn naam werd afgelopen week derhalve al meermaals in verband gebracht met bijvoorbeeld Ferrari. Het zou de zevenvoudig wereldkampioen er alles aan gelegen zijn om zijn achtste wereldtitel te behalen en als daar een vertrek bij zijn geliefde Mercedes voor nodig is, zou hij dat niet nalaten. Brundle twijfelt in de podcast van Sky Sports aan een eventuele overstap naar Ferrari. "Ik denk dat hij wil rijden waar hij zijn doel kan bereiken. De vraag is of je - wanneer je naar Ferrari gaat - zeker weet dat dat daar wél lukt. Zij hebben op dit moment ook de nodige uitdagingen."

Red Bull

Vanzelfsprekend wordt zijn naam ook met het team in verband gebracht dat op dit moment over de snelste auto beschikt: Red Bull Racing. Ook daar heeft Brundle vraagtekens bij. "Zou hij binnenkomen bij Red Bull? Kan je wel een team hebben met Verstappen en Hamilton? Kunnen ze hen beiden betalen? Heb je dat nodig?", somt Brundle op. "Ik denk dat Red Bull behoorlijk gelukkig is met een duidelijk nummer één en duidelijke nummer anderhalf-coureur in de auto", oordeelt de analist. "Lewis heeft nog één kans om de dobbelsteen te gooien voor een nieuw team en om hen wereldkampioen te maken en zodoende alle onderscheidingen te behalen die hij wil."