Liam Lawson en Sergio Pérez kwamen elkaar tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad meerdere keren tegen op en buiten de baan, iets wat onder meer een middelvinger van Lawson opleverde. De Nieuw-Zeelander blikt terug op het moment met de Mexicaan en wat er daarna allemaal is gezegd.

In gesprek met Motorsport.com zegt Lawson, die utieindelijk zestiende werd in Mexico, dat hij niet iets gaat veranderen aan de manier waarop hij racet in F1. “Mijn houding ten opzichte van racen en hoe ik races in de Formule 1 benader zal niet veranderen, zo zal ik altijd zijn. Maar tegelijkertijd zitten er dingen in, als ik fouten maak zal ik daar altijd van leren, en in Mexico heb ik duidelijk een fout gemaakt en daar zal ik van leren."

Lawson sprak na GP Mexico kort met Pérez

Lawson en Pérez hadden het tijdens en ook na de race aan de stok met elkaar, iets wat adviseur Helmut Marko niet zo beviel. Lawson stelt dat de twee coureurs kort met elkaar spraken na de race. “We hebben kort met elkaar gesproken na de race, maar tegelijkertijd hebben we de baan erg vroeg verlaten, direct daarna in ieder geval. Ik denk dat het een gevecht op de baan was en ik bied uiteraard mijn excuses aan voor wat ik deed na het incident." Lawson vond het duel op de baan verder prima. “Wat betreft het gevecht dat we op de baan hadden, werd het, denk ik, beschouwd als een race-incident en iets dat een gevecht op het moment zelf was. Ik zal leren van de fouten die ik misschien heb gemaakt. Maar tegelijkertijd neem ik advies aan van iedereen die ik kan en mijn doel is niet om vijanden te maken met iemand, dat is natuurlijk niet het doel, maar tegelijkertijd ben ik hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen.”

Lawson gaat niet anders rijden in F1

Net zoals Max Verstappen werd ook Lawson dus gevraagd naar of hij zijn rijstijl aan wil passen na het weekend in Mexico. Lawson wil dat zelf niet, en hij denkt Red Bull ook niet nadat vanuit het team wel duidelijk werd dat het niet de bedoeling is dat Red Bull en het zusterteam zo met elkaar omgaan op de baan. “Ik denk niet dat ze willen dat ik anders ga racen. Maar het doel is natuurlijk om geen contact te maken met een andere Red Bull-auto en zoals ik op dat moment al zei, was dat op dat moment niet mijn bedoeling en terugkijkend had ik het misschien kunnen vermijden en dat zou op dat moment duidelijk het juiste zijn geweest om te doen.”

