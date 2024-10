Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt de valse start van Sergio Pérez in Mexico toch wel een beginnersfout. 'Checo' zette zijn RB20 niet binnen het startvak neer, hoewel zijn lancering wel erg goed was.

Pérez heeft afgelopen weekend misschien wel zijn laatste Grand Prix in Mexico gereden. Ook in zijn thuisland wist 'Checo' niet te imponeren, hoewel hij werd geplaagd door schade in zijn sidepod, na een onderonsje met Liam Lawson. Toch begon de wedstrijd al vervelend voor Pérez, die bij aanvang van de start niet correct opgesteld stond en daarvoor een vijf seconden-straf kreeg toebedeeld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso slaat ook donderdag in Brazilië over vanwege darminfectie

Valse start 'onbegrijpelijk' en 'jammer'

Marko is in zijn column voor Speedweek glashelder over prestaties van Pérez in Mexico en dat begon al met een kwalificatie, waarbij 'Checo' in Q1 bleef hangen. "Sergio Pérez had in Mexico een slecht weekend. We weten dat kwalificatie niet zijn sterkste punt is, maar al in de eerste kwalificatiesessie uitvallen is zeer teleurstellend." Daar bleef het echter niet bij, want het gemodder ging door op zondag. "Dat iemand met zijn ervaring de auto vervolgens verkeerd in de startbox zet, is onbegrijpelijk en erg jammer, want zijn start was sensationeel. Voor deze overtreding kreeg Checo een straf van vijf seconden."

OOK INTERESSANT: Horner bevestigt gesprekken met Colapinto: 'Zou slechte teambaas zijn als ik dat niet onderzoek'

De middelvinger van Lawson richting Pérez

Het duel wat uiteindelijk met Lawson werd gevoerd, was er eentje op het scherp van de snede, om meerdere redenen. Zo wilde 'Checo' voor het thuispubliek nog wel even wat goedmaken, ook moet niet vergeten worden dat Lawson knokt om het stoeltje bij Red Bull Racing waar Pérez momenteel inzit. "Daarna was er een duel met Liam Lawson, waarbij beide coureurs te onstuimig waren. Liam stak zijn tegenstander zelfs de middelvinger op, waarvoor hij zich later verontschuldigde. Dat hebben we geaccepteerd", aldus Marko.

Gerelateerd