Tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico heeft Lando Norris tien kostbare punten weten in te lopen op Max Verstappen en dus is de strijd in het wereldkampioenschap nog altijd verre van beslist. Olav Mol en Robert Doornbos denken dat het zomaar heel spannend kan gaan worden en zelfs tot Abu Dhabi kan gaan.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Mol aan het rekenen

Mede door die straf én de Red Bull die niet vooruit te branden was in Mexico-Stad, loopt Norris opnieuw tien kostbare punten in op de Nederlander, waardoor we de komende weken nog geen knoop doorgehakt zien worden over de man die er vandoor gaat met de titel. Tot die conclusie is Mol ook gekomen in het Race Café. Hij krijgt de vraag over Verstappen in Mexico een stap verder richting de wereldtitel heeft gezet: "Nee, natuurlijk niet. Norris pakt wel zoveel dat het kampioenschap in ieder geval niet meer in Brazilië beslist kan worden. Verstappen heeft nu drie races te gaan, één sprint en twee Grands Prix, om dertien punten uit te lopen op Lando Norris", zo horen we de commentator zeggen.

Ticket naar Abu Dhabi

Mol vervolgt: "Hij moet uit Las Vegas weggaan met zestig punten [voorsprong] in het WK. Hij heeft er nu 47. Dan moet hij in een sprint en twee races dertien punten meer halen dan Lando Norris. En hij gaat nog een motorwissel pakken dus vijf plaatsen gridstraf", zo suggereert hij dat het beslissen voor Qatar van het wereldkampioenschap een zware dobber wordt. Doornbos gaat vervolgens nog een stapje verder en denkt zelfs dat we wellicht weer een thriller in de laatste race gaan zien: "Het wordt echt wel spannend. Ik denk dat je een ticket kan boeken naar Abu Dhabi omdat het best wel weer spannend kan worden daar."

