Ferrari-teambaas Fred Vasseur zag zijn twee coureurs weer een overwinning uit het vuur slepen, en ook allebei op het podium eindigen in de Grand Prix van Mexico-Stad. Het Italiaanse team verkeert in extreem goede vorm. Ze wisten in Austin maar liefst 55 punten te scoren - vier minder dan 59, het maximaal haalbare aantal punten in een sprintweekend - en ook in Mexico werden er 41 punten binnengehaald, waardoor ze nu vlak achter McLaren staan in het constructeurskampioenschap. Vasseur denkt echter dat er in Mexico meer in had gezeten, als Charles Leclerc niet werd gehinderd door back markers.

In ronde 63 van de 71 wist Lando Norris eindelijk langs Leclerc te glippen, en zo een tweede Ferrari één-twee finish op rij te voorkomen. De Monegask schreef zijn SF-24 bijna af, toen hij in de laatste bocht even de controle verloor en nét de muur wist te ontwijken. Leclerc pakte in de laatste ronde nog wel het bonuspunt voor de snelste ronde, en wist de schade ten opzichte van Norris en McLaren te beperken. Leclerc kan Norris overigens nog inhalen in het coureurskampioenschap. De 27-jarige coureur staat slechts 24 punten achter Norris, en 71 achter Max Verstappen.

Begrijp niet waarom de FIA ze niet straft

Na het incident tussen Verstappen en Norris sprong Leclerc, net als in Austin, langs beide coureurs, en lag hij ineens tweede achter zijn teamgenoot Sainz. Hier bleef hij bijna de hele race, tot Norris hem nog te grazen nam. Vasseur zag Leclerc echter veel tijd en bandenleven verliezen achter backmarkers, die niet snel genoeg uit de weg gingen. Het gaat vooral om Liam Lawson. “[Leclerc] verloor drie of vier seconden in het verkeer door een paar idioten en hij kwam terug, pushte een beetje te veel, verloor een beetje in de banden in het verkeer. Eerlijk gezegd moeten deze jongens de blauwe vlag respecteren en ik begrijp niet waarom de FIA ze geen straf heeft gegeven,” aldus Vasseur tegenover F1TV.

Perfect weekend

Naast dit incident kijkt Vasseur wederom terug op een puik weekend voor het team uit Maranello. Waar ze eerst slechts een kleine kans op het constructeurskampioenschap leken te hebben, kloppen ze nu op de deur bij nummers-één McLaren. “Het was een perfect weekend, want vanaf VT1 was [Sainz] altijd bij de les, altijd aanwezig. Hij pakte eigenlijk twee keer pole met de twee rondjes en vandaag had hij de perfecte race omdat hij de eerste bocht opgaf omdat het een beetje krap was. Hij was slim om de positie op te geven en dan terug te komen en Max [Verstappen] in te halen, ik denk dat het een perfecte race en een perfect weekend was.”

