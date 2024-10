McLaren: Piastri achtste maar "fantastisch gereden" in Mexico

Oscar Piastri had niet zijn beste weekend in Mexico-Stad, waar hij slechts als achtste over de finish kwam, maar toch denkt McLaren-teambaas Andrea Stella dat de Australiër "fantastisch werk" heeft geleverd in de race. Piastri moest veel goedmaken na als zeventiende te kwalificeren, maar wist nog vier punten te sprokkelen voor het team uit Woking. Ferrari is opnieuw flink ingelopen op McLaren, maar de Britten staan nog steeds 29 punten los in het constructeurskampioenschap.

Piastri probeerde in Q1 van de kwalificatie door de sessie heen te komen op de mediumband, wat al snel een vergissing bleek te zijn. De 23-jarige coureur veranderde snel naar de zachte band, maar toen werd zijn eerste snelle ronde verwijderd voor track limits. Piastri kwam voor een derde keer naar buiten in Q1, maar maakte toen een grote fout bij bocht twaalf, waardoor hij eruit lag, en als zeventiende op de grid moest beginnen. Een lange stint op de mediumband bracht hem ver naar voren, maar hij eindigde de Grand Prix vlak achter de Haas van Kevin Magnussen, en scoorde slechts vier punten.

Niet makkelijk om in te halen

Na zijn pitstop moest Piastri zich langs beide Haas-auto's banen. Het Amerikaanse team heeft een zeer competitieve auto, en het was moeilijker dan gedacht voor de Australiër om de inhaalactie te maken. Nico Hülkenberg werd nog ingehaald, maar Magnussen was net niet haalbaar. "Oscar eindigde ongeveer waar we dachten dat hij zou eindigen, zonder dat hij iemand gemakkelijk kon inhalen," zo vertelde Stella. “Het was niet gemakkelijk om in te halen. Daardoor verloren we net dat beetje tijd waardoor we de tweede Haas niet konden passeren, wat ons realistische doel was."

Fantastisch gedaan in de niet verbeterde auto

Wat de race lastiger maakte voor Piastri is dat hij niet op de nieuwste specificatie van de MCL38 reed, waar teamgenoot Lando Norris dat wel deed. Norris eindigde tweede, maar McLaren liet het opnieuw afweten tegen de bloedsnelle Ferrari's, die eerste en derde werden, en 96 punten hebben gescoord in de laatste twee Grands Prix. “Met wat meer tempo en wat makkelijker inhalen, had dit doel bereikt kunnen zijn. En nogmaals wil ik eraan herinneren dat Oscar niet over de verbeterde auto beschikte, dus hij heeft het fantastisch gedaan door terug in de punten te komen. Het kampioenschap is zeer close. en deze punten zijn belangrijk.”

