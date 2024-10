Sergio Pérez lijkt na ieder raceweekend weer onder vuur te liggen vanwege zijn prestaties bij Red Bull Racing. Dat was na de F1 Grand Prix van Mexico-Stad niet anders. Hij weet het echter zeker dat hij volgend jaar gewoon weer de teamgenoot zal zijn van Max Verstappen.

'Checo' begon het seizoen uitstekend met vier podiums in de eerste vijf Grands Prix en ook in Miami zat hij er met de vierde plaats prima bij. Sindsdien is hij echter geen enkele keer meer in de top vijf gefinisht. De man uit Guadalajara is helemaal teruggezakt naar P8 in het kampioenschap met een flinke achterstand op George Russell. Red Bull is ondertussen de leiding bij de constructeurs kwijt aan McLaren en heeft, door maar 8 punten binnen te slepen in Mexico met de zesde plaats van Verstappen, nu ook de tweede positie verloren aan Ferrari.

Pérez maakt zich geen zorgen

Geruchten doen de ronde dat Liam Lawson de promotie krijgt van VCARB naar Red Bull Racing en dat de energiedrankfabrikant Franco Colapinto bij Williams hoopt weg te kapen om het zitje bij het zusterteam op te vullen. Helmut Marko waarschuwde Pérez al in aanloop naar zijn thuisrace. "Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", aldus de hoofdadviseur bij F1-Insider.

Ook Christian Horner wond er geen doekjes om, nadat Pérez niet verder was gekomen dan P17 op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Op de vraag van Jenny Fryer van de Associated Press of de Mexicaan dit seizoen nog mag afmaken, antwoordde de teambaas: "Kijk, het gaat om prestaties in deze business. Er komt op een gegeven moment een punt waarop moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt."

Pérez geeft zelf aan er wel zeker over te zijn waar zijn toekomst ligt. "Nul", antwoordde hij kort maar krachtig op de vraag van Sky Sports F1 of hij zich zorgen maakt dat dit zijn laatste thuisrace in de Formule 1 was. "Ik ben er volgend jaar weer bij en ik zal proberen voor de overwinning te gaan. Dat is mijn droom."

