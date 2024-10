Lewis Hamilton kon het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in de Grand Prix van Mexico niet zien vanuit de cockpit, maar wist naar eigen zeggen direct zeker dat de drievoudig wereldkampioen er wel weer bij betrokken moest zijn.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Mexico aan vanaf de tweede stek, maar wist bij het ingaan van de eerste bocht de leiding over te nemen van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur sloeg enkele ronden later echter terug met een indrukwekkende inhaalactie, waarna ook Lando Norris het vuur opende op de Red Bull Racing-coureur. Verstappen wilde van geen wijken weten en voerde een te stevige verdediging, waarbij hij de McLaren-coureur twee keer naast de baan duwde en Norris zijn best moest doen om een crash te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdstraffen Verstappen

De wedstrijdleiding greep opvallend streng in en gaf Verstappen voor beide incidenten een tijdstraf van tien seconden. De dienstdoende stewards lieten weten dat dit "de standaard straf" is voor een dergelijke overtreding, ondanks dat er een week eerder in de Verenigde Staten voor soortgelijke incidenten nog vijf seconden werden uitgedeeld. Dat Verstappen zichtbaar bereid was om veel risico te nemen, aangezien hij aan kop gaat in het wereldkampioenschap, heeft wellicht meegespeeld in die beslissing.

Hamilton reageert op Verstappen/Norris-incident

Lewis Hamilton moet er om lachen na afloop van de race: "Ik heb het niet gezien. Ik zag een groepje auto's voor me rijden en ik zag een rook- of stofwolk en toen wist ik dat het... Ik wist dat het hem [Verstappen] moest zijn", klinkt het tegenover de aanwezige media in Mexico. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het zelf meer dan eens aan de stok gehad met Verstappen, met name tijdens het seizoen van 2021. "Natuurlijk was hij het", voegt Hamilton er nog aan toe.

Gerelateerd