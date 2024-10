Andrea Stella is te spreken over de tijdstraffen die Max Verstappen opgelegd heeft gekregen in de Grand Prix van Mexico, en heeft naar eigen zeggen het gevoel dat het gepast is om als 'Formule 1-gemeenschap' de stewards te bedanken.

Max Verstappen ging er in de Grand Prix van Mexico met gestrekt been in. In de openingsfase van de race opende Lando Norris de aanval op de Nederlander voor de tweede plaats, maar Verstappen dwong de McLaren-coureur tot twee keer toe naast de baan. De leider in het wereldkampioenschap kreeg maar liefst twee keer een tijdstraf van tien seconden opgelegd. Een forse straf, omdat er een week eerder nog straffen van vijf seconden werden uitgedeeld voor soortgelijke incidenten.

Tijdstraffen Verstappen

De Limburger moest uiteindelijk tekenen voor de zesde plaats, maar was na afloop van de race vooral niet te spreken over de "shockerende" performance van zijn RB20. Norris kwam als tweede over de streep en is zodoende ingelopen op zijn titelrivaal. Met nog vier raceweekenden te gaan, kijkt de Brit tegen een achterstand van 48 punten aan. McLaren-teambaas Andrea Stella is te spreken over het strenge optreden van de stewards in Mexico-Stad.

De stewards bedanken

"De straffen lijken overeen te komen met het toepassen van de richtlijnen voor dit incidenten", zei hij na afloop. "Vanuit het oogpunt van de wedstrijdleiding is het een goede dag geweest. Ze hebben laten zien dat er een autoriteit is. De stewards hebben goed werk geleverd en dat is te danken aan de constante evaluatie binnen de Formule 1. Ook qua stewarding heeft de FIA constructief gereageerd en dat waarderen we. Ik heb het gevoel dat we niet als team, maar als onderdeel van de Formule 1-gemeenschap de stewards moeten bedanken."

