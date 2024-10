De FIA is zich aan het beraden over of er een onderzoek en eventuele straf moet volgen voor Charles Leclerc, nadat hij na afloop van de Grand Prix van Mexico het F-woord in de mond nam.

De FIA heeft de richtlijnen wat betreft het taalgebruik van Formule 1-coureurs aangescherpt. Max Verstappen ontving tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf van één dag nadat hij het woord fucked gebruikte tijdens een persconferentie, en nu is bekend dat Charles Leclerc mogelijk eenzelfde lot beschoren is. Autosport meldt namelijk dat de FIA zich aan het beraden is over of er een onderzoek moet worden gestart.

Taalgebruik Leclerc op persconferentie

De Ferrari-coureur kende in de slotfase van de Mexicaanse Grand Prix een enorm moment van overstuur, waarna hij zijn wagen op een haar na uit de muur wist te houden. Toen hij op de persconferentie na afloop van de race werd gevraagd naar wat er op dat moment door zijn hoofd schoot, klonk het: "Ik had overstuur en toen ik dat moment van overstuur corrigeerde, had ik overstuur aan de andere kant en toen dacht ik: fuck." De Monegask voegde daar vervolgens lachend direct aan toe: "Oh, sorry! Oh, nee. Ik wil niet met Max mee", doelde hij op een taakstraf.

Volgt er een straf?

Na afloop van de persconferentie moest Leclerc zich melden bij een media-afgevaardigde van de FIA, waar de Ferrari-coureur volgens Autosport weer meerdere keren zijn excuses aanbood en zei te begrijpen waarom dat gesprek gevoerd moest worden. De afgevaardigde moest het incident vervolgens melden bij de wedstrijdleiding, die zich momenteel buigen over hoe dit afgehandeld dient te worden. Dat Leclerc inmiddels meerdere keren zijn excuses aangeboden heeft, zou echter meewegen in de beslissing.

