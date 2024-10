Lando Norris kwam zondag als tweede over de streep na de Grand Prix van Mexico en de Brit beleefde een veelbewogen middag in Mexico-Stad, met name met Max Verstappen. De Britse coureur geeft een eerste reactie op zijn bijzondere race.

Norris weet natuurlijk dat hij vecht voor zijn allerlaatste kansen in het wereldkampioenschap en de Britse rijder hoopte op zondag dan weer wat in te lopen op Verstappen in het wereldkampioenschap. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg. Norris vervolgde zijn tocht, reed een uitstekende race en kwam uiteindelijk als tweede over de streep in Mexico-Stad.

Geen nette manier van rijden

Vlak na afloop van zijn rit reageert hij: "Het was een hele zware race. De eerste paar ronden waren zwaar en was ik aan het proberen om crashes te voorkomen. Carlos heeft een fantastische race gereden, dus felicitaties naar hem en Ferrari. Ik heb mijn best gedaan. Een groot bedankje aan de fans." Vervolgens gaat het over het intense gevecht met Verstappen: "Ik wist wat ik moest verwachten. Ik respecteer Max enorm als coureur, maar ik was er klaar voor om zoiets te verwachten. Dit is geen nette manier van rijden naar mijn mening. Ik heb het gelukkig weten te voorkomen. Het was een goede race", zo laat hij niet al te veel los over Verstappen. Uiteindelijk wil hij zich ook niet al te veel focussen op de wereldtitel: "Ik hou mijn hoofd koel en doe mijn best."

