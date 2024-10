Carlos Sainz heeft zijn eerste pole position van het seizoen behaald en dat deed hij in stijl. Niet alleen zijn tweede ronde in Q3, maar ook zijn eerste ronde was zelfs goed genoeg voor de eerste startplek voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Max Verstappen zal de Ferrari-coureur vergezellen op de voorste rij. Lando Norris moest op het Autódromo Hermanos Rodríguez genoegen nemen met de derde plek.

