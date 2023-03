Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 14:17 - Laatste update: 14:18

Williams Racing heeft Frederic Brousseau aangesteld als chief operating officer van het team dat al enkele jaren probeert uit de onderste regionen van de Formule 1 te komen. Brousseau begint vanaf april bij Williams.

Williams kondigde Brousseau op dinsdagmiddag aan als chief operating officer van het Formule 1-team van Williams. Het team gaat in op de historie van de carrière van Brousseau. "Nadat hij tijdens zijn loopbaan bij Pratt & Whitney een aantal leidinggevende functies heeft vervuld, werd Frederic in april 2022 benoemd tot Vice President Operations bij P&W. In deze functie hield hij toezicht op de wereldwijde Operations van het bedrijf, met 12 vestigingen in Canada, Polen, Marokko en China. Hij leidde ook de wereldwijde supply chain van het bedrijf, de inkoopstrategie en de industrialisatie van nieuwe programma's. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van de operationele strategie met een focus op het waarborgen van het operationele concurrentievermogen van de vestigingen en de toeleveringsketen."

Artikel gaat verder onder video

Reactie Williams

Matthew Savage, Chairman of the Board van Williams Racing, is blij met de nieuwe aanwinst van Williams. "We zijn zeer verheugd Frederic aan boord te halen als een energieke en ervaren leider die kan helpen bij de transformatie van Williams Racing. Hij begon zijn carrière op de werkvloer en in zijn meest recente functie was hij verantwoordelijk voor de wereldwijde lucht- en ruimtevaartactiviteiten, waaronder het leiden van meerdere wereldwijde productielocaties en een operatie met meer dan 10.000 werknemers. Ik verwacht dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan onze reis bij Williams Racing."

Reactie Brousseau

Ook Brousseau is blij dat hij nu onderdeel is van de Formule 1. Hij kan niet wachten om te beginnen. "Er is geen beter gevoel dan aan een gloednieuwe reis beginnen en werken aan het verwezenlijken van je dromen. Het is een spannend begin van het seizoen geweest en ik kijk ernaar uit om bij een team met zoveel Formule 1 erfgoed aan de slag te gaan. Ik sta te popelen om te beginnen en samen met iedereen bij Williams Racing mee te bouwen aan de toekomst van de organisatie."