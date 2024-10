De oefensessies zitten erop en om 23:00 uur gaat het licht op het Autódromo Hermanos Rodríguez op groen voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. George Russell was tijdens de eerste training nog de snelste. Carlos Sainz nam dat stokje over in VT2 en Oscar Piastri stond bovenaan nadat de vlag was gevallen in de derde en tevens laatste vrije training. Max Verstappen die kende op vrijdag nog problemen met zijn power unit en kwam daardoor weinig in actie. Tijdens de laatste training op zaterdag werden er wel de nodige meters gemaakt, maar meer dan een vierde tijd zat er niet in. Wie gaat er vanavond vandoor met de pole position in Mexico?

