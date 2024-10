Vowles sneert richting Verstappen: 'Als dat Max was, dan had hij je uitgeschakeld'

Ook het team van Williams heeft de ongeregeldheden in Austin meegekregen en een kant gekozen. In een praatje dat teambaas James Vowles doet voor de pers, blikt Volwes terug op de inhaalactie van Franco Colapinto op Fernando Alonso en is Vowles maar al te blij dat het niet Max Verstappen was.

Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten was vooral de straf die Lando Norris kreeg het onderwerp van gesprek. Ook de rol van Verstappen in het geheel was volgens velen discutabel. De Nederlander verdedigde zijn positie, maar kwam samen met Norris buiten de baan. De teambaas van Williams wijst naar een reputatie en kan het niet laten om nog even uit te halen naar de drievoudig kampioen.

Vowles sneert richting Verstappen

"We hebben vorige week weer een punt gescoord met Franco, nogmaals, erg goed gedaan", zo citeert RaceFans de teambaas. Alonso staat bekend als een harde racer op de baan, maar Vowles heeft liever de Spanjaard als tegenstander, dan Verstappen. "Het was echt een indrukwekkende rit. Onder de druk van de teams achter je, was de actie op Alonso erg goed. Ik bedoel, als dat Max was, dan had hij geprobeerd om je uit te schakelen", aldus Vowles.

