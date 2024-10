Naast Max Verstappen kende ook Sergio Pérez een moeizame start van het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Mexicaan, die dit weekend zijn thuisrace rijdt, heeft de alarmbellen binnen Red Bull Racing af laten gaan.

Tegenover F1TV zegt Pérez dat het niet een fantastisch start van het weekend is geweest. De tiende en negende plek tijdens de eerste en tweede vrije training geven de Mexicaan in eigen huis nog niet heel veel vertrouwen. Dit komt bovenop het feit dat Verstappen een dramatische vrijdag had, waarin hij in totaal maar achttien rondjes reed wegens problemen met zowel zijn motor als zijn vloer.

Pérez over vrijdag in Mexico

"Het voelt niet geweldig", opent Pérez. "We hebben een paar problemen met het rijden in de lage snelheidsbochten. We hebben nog wat werk te doen, we zijn nog ver verwijderd van de top." Pérez zat op 1.096 en 0.693 seconden van de snelste tijd in VT1 en VT2 en is dus duidelijk niet tevreden met de setup en de balans van de auto in Mexico.

Pérez hoopt fans 'meer te kunnen geven' in Mexico

Pérez hoopt vooral dat hij zijn thuisfans op zaterdag en zondag meer kan bieden dan op vrijdag het geval was. "Het publiek is geweldig hier en ik zou willen dat we voor hen wat competitiever waren, maar dat is helaas niet het geval. Je weet maar nooit, zaterdag kan het circuit weer veranderen en dan kan er echt van alles gebeuren. Ik hoop dat we voor de kwalificatie meer uit de auto kunnen halen en ze [de fans] iets om te juichen kunnen geven."