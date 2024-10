Het is bijna tijd voor de twintigste ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024: de Grand Prix van Mexico-Stad. De FIA heeft aangekondigd dat er een aantal dingen aan het circuit veranderd zullen worden.

De Formule 1 keerde in 2015 terug naar Mexico na een pauze van 23 jaar. Nico Rosberg en Lewis Hamilton wonnen er eerst voor Mercedes, voordat Max Verstappen twee keer op rij zegevierde met Red Bull Racing. Hamilton won opnieuw in 2019. De koningsklasse sloeg het Latijns-Amerikaanse land voor een jaar over vanwege de pandemie. In 2021 keerde de race, nu als de Grand Prix van Mexico-Stad in plaats gewoon Mexico, weer terug en sindsdien is Verstappen er onverslaanbaar geweest. De laatste keer dat Ferrari of McLaren hier heeft gewonnen is alweer meer dan dertig jaar geleden. Lando Norris en Charles Leclerc, evenals Oscar Piastri en Carlos Sainz, zullen hier verandering in willen brengen.

Muren, asfalt en DRS-zone

De Mexicaanse Grote Prijs wordt aankomend weekend voor de 25e keer verreden en dat is sinds de eerste race van 1962 altijd geweest op het Autódromo Hermanos Rodríguez, wat vroeger bekend stond als het Magdalena Mixhuca-circuit. De snelle baan ging na 1984 op de schop en werd in 2014 opnieuw flink aangepakt. In aanloop naar de F1-wedstrijd van zondag worden er weer wijzigingen aangebracht, maar dan gaat het niet om de layout van het circuit.

De betonnen muur tussen bochten 9 en 10 is aan de linkerkant veiliger opgesteld, evenals de muur tussen bochten 13 en 14. De muur is verlengd tussen bochten 12 en 13, bij het ingaan van het stadiongedeelte. Er is verder nog nieuw asfalt aangelegd op een strook van 50 meter tussen bochten 11 en 12, en helemaal tussen bochten 12 en 15, het complete stadiongedeelte.

De eerste DRS-zone blijft onveranderd met het detectiepunt 70 meter na bocht 9 en het activatiepunt 80 meter na bocht 11. Het detectiepunt van de tweede DRS-zone blijft bij het uitkomen van bocht 15, maar het activatiepunt is een flink stuk opgeschoven. De achtervleugel mag straks pas 240 meter na bocht 17 bij het opkomen van het start-finishgedeelte open in plaats van na 165 meter, zoals het vorig jaar was - een verschil van 75 meter. Het activatiepunt van de derde DRS-zone blijft echter onveranderd met 115 meter na bocht 3.

