Max Verstappen en Sergio Pérez zijn woensdag aangekomen in Mexico en het Red Bull-duo is vervolgens op pad gegaan voor een aantal sponsoractiviteiten. Het leverde een aantal hilarische momenten en interviews op, vooral nadat Verstappen een speciaal voetbalspelletje verloor.

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, waar de twintigste Grand Prix van dit seizoen gereden gaat worden. Het is een circuit waar Verstappen warme herinneringen aan bewaart. De drievoudig wereldkampioen wist de afgelopen drie seizoenen als winnaar te vertrekken uit het Midden-Amerikaanse land en dus hoopt hij de komende dag te gaan werken naar zijn vierde op een rij. Mocht het Verstappen lukken om de zege mee te nemen uit Mexico, neemt hij een reuzenstap naar het prolongeren van zijn wereldtitel en kan hij het vierde kampioenschap op een rij ruiken.

Ballen plakken niet

Ondertussen is de Limburger gearriveerd op Mexicaanse bodem en is hij samen met teamgenoot Sergio Pérez, die natuurlijk in zijn vaderland is, op pad voor diverse sponsor- en PR-activiteiten. Zo waren de twee Red Bull-rijders aanwezig bij een soort voetbalwedstrijd en deden zij ook mee aan een soort voetbalspelletje. Nadat de presentatrice van dienst na afloop de microfoon onder de neus van Verstappen houdt, kan de Nederlander het niet laten om een hilarisch smoesje te bedenken na het spel dat net daarvoor gespeeld is: "Mijn ballen bleven niet plakken", zo roept de 27-jarige rijder door de microfoon. Het moment zorgt voor een verontwaardigde presentatrice, die de grap in eerste instantie niet helemaal lijkt te begrijpen: "Je wat?!?", schreeuwt ze verbaast. Verstappen legt de grap vervolgens nog eens uit, waarna het kwartje valt.

