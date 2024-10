De F1-carrière van Fernando Alonso had er heel anders uitgezien, als hij een aanbod van Red Bull Racing had geaccepteerd. De tweevoudig wereldkampioen heeft onthuld dat hij dichtbij een deal zat, maar uiteindelijk koos voor Ferrari. Ondanks het enorme succes van de energiedrankfabrikant, heeft hij geen spijt.

Adrian Newey is bijna 20 jaar werkzaam geweest bij Red Bull Racing en maakt in 2025 de overstap naar Aston Martin. Daar gaat de ontwerper dus aan de slag naast Alonso, iets wat de Spanjaard altijd al had gewild. Ze kwamen eerder al dichtbij een samenwerking. "Fernando, natuurlijk hebben we elkaar voor zoveel jaren bevochten. Hij is een soort van aartsrivaal geworden op bepaalde momenten. We zaten dichtbij om hem met Red Bull te tekenen in 2008 voor het seizoen 2009. Helaas gebeurde dat uiteindelijk niet. Dat was ontzettend jammer", onthulde Newey tijdens de officiële aankondiging dat hij de nieuwe Managing Technical Partner zal worden van Aston Martin. Alonso is er nu zelf dieper op ingegaan bij de podcast Beyond the Grid.

Geheime ontmoetingen

"Er waren momenten waarop ik wist dat ik bij Red Bull kon tekenen", zo begon Alonso. "Eén daarvan was toen ik McLaren had verlaten aan het eind van 2007. Ik had verschillende mogelijkheden na dat seizoen bij McLaren. Ik heb een ontmoeting gehad met Adrian en [teambaas] Christian [Horner] op het vliegveld van Heathrow - een geheime ontmoeting. In 2008 zat ik er nog dichter bij. Ik herinner me het nog heel goed. [Ik en Adrian] waren in Spa, op een parkeerplaats bij het kleine vliegveldje bovenop de berg. We stonden dus op de parkeerplaats en we zaten daar samen 's nachts op de achterbank in gesprek over de mogelijkheden", vertelde hij met een grijns op zijn gezicht. "Maar ik was toen al bijna rond met Ferrari, en uiteindelijk koos ik voor dat pad, en zij kozen voor Sebastian [Vettel]."

Geen glazen bol

"In 2008 had Red Bull nog maar één podium met David [Coulthard]", vervolgde de coureur die tot en met 2026 een contract heeft bij Aston Martin. "En Red Bull was niet meer dan een energiedrankfabrikant. Het was een geweldig team met geweldig personeel, maar om te voorspellen dat ze zeven à acht wereldkampioenschappen zouden winnen in het decennium dat volgde... Er was geen garantie. Toen Lewis [Hamilton] de overstap maakte van McLaren naar Mercedes in 2013, werd hij fel bekritiseerd, want waarom zou je McLaren inruilen voor Mercedes dat toen maar één of twee podiums per seizoen behaalde? En nu is hij een zevenvoudig wereldkampioen. Je kan het niet voorspellen."

Spijt heeft hij niet. "Ik heb er niet te veel over nagedacht. Nooit, in die jaren niet en nu eigenlijk ook niet. Ik heb nergens spijt van. Ik weet dat sommige beslissingen in je F1-carrière een boel kunnen veranderen met betrekking tot wat je wel of niet kan bereiken. Als je een beslissing neemt, dan doe je dat met volle inzet, denkende dat het de beste keuze is. Niemand heeft een glazen bol om te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren", zo sloot Alonso af.

