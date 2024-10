Fernando Alonso is woedend naar Liam Lawson gegaan na de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De ervaren tweevoudig wereldkampioen maakte de teruggekeerde jongeling uit voor idioot na een verdedigingsmanoeuvre, waarvan Alonso dacht dat het over de grens ging.

Lawson maakt dit weekend zijn terugkeer in de Formule 1. Daniel Ricciardo kon niet het bewijs leveren een waardige opvolger te zijn van Sergio Pérez, mocht Red Bull Racing besluiten om het contract van 'Checo' niet te verlengen, en dus is de Nieuw-Zeelander aan de beurt om te laten zien wat hij kan in de VCARB. Hij mocht vorig jaar al instappen, toen Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken op Zandvoort, maar nu staat de druk er echt vol op.

Niet op de beste manier bewijzen

Alonso wilde Lawson voorbij halverwege de Sprint op het rechte stuk van Circuit of the Americas tussen bochten 11 en 12. Het gevecht ging om de zestiende positie. De Red Bull-reservecoureur die nu dus voor het zusterteam racet, bewoog naar links om te verdedigen ten opzichte van Alonso. Hij vond het een gevaarlijke actie. "Man, wat is deze AlphaTauri een idioot!", riep hij over de boardradio richting Aston Martin. AlphaTauri is de naam waarmee VCARB tot eind 2023 mee uitkwam.

De Spanjaard is woest richting Lawson gelopen in parc fermé om duidelijk te laten weten niet blij met hem te zijn. Hij ging er tegenover de Spaanstalige media verder op in. "Misschien was dat te veel actie van Lawson. Hij heeft zes races om zich te bewijzen. Ik denk niet dat hij dat op de beste manier doet. Zijn carrière staat op het spel, niet die van mij", aldus Alonso.

