Ferrari scoorde dan misschien een één-twee tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, het grote onderwerp van gesprek waren de straffen die werden uitgedeeld, en dan vooral die aan Lando Norris na de titanenstrijd met Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing komt met een mogelijke oplossing.

De twee kampioenschapsrivalen waren in de eerste bocht van de eerste ronde op het Circuit of the Americas al zo erg met elkaar bezig dat Charles Leclerc aan de binnenkant kon duiken om zo de leiding af te pakken. Hij sleepte de achtste overwinning uit zijn Formule 1-carrière binnen na een oppermachtig optreden in Texas. Verstappen had het ondertussen lastig op de harde compound en het lukte Norris om het gat te dichten op iets verser rubber. In ronde 52 van 56 probeerde hij buitenlangs de Limburger te gaan in bocht 12. Ze gingen allebei over de witte lijn, maar het lukte Norris om de laatste podiumplek af te pakken. De stewards draaiden het echter weer terug in het klassement door de McLaren-coureur een tijdstraf van 5 seconden te geven.

Grindbak kan helpen

Het was zeker niet de enige tijdstraf die werd uitgedeeld voor een gevecht bij bocht 12. Oscar Piastri kreeg in de Sprint 5 seconden aan zijn broek door Pierre Gasly van de baan te duwen. Op de zondag moest George Russell ook een tijdstraf incasseren voor het van de baan duwen van Valtteri Bottas. Na afloop van de race werd een grindbak als oplossing genoemd. Dan wordt het onmogelijk om buiten de baan in te halen en het is dan veel duidelijker of iemand van de baan is geduwd.

"Ik bedoel, het kan misschien helpen, maar je moet ook rekening houden met motorfietsen die daar racen", reageerde Verstappen bij de persconferentie. "Die zijn niet bepaald fan van gravel, dus dan moet je het weer weghalen. Tijdens trackdays heb je natuurlijk mensen die van de baan spinnen. Je hebt amateurrijders en professionele coureurs. Het kost een boel geld [om een grindbak aan te leggen en dan weer weg te halen] en niet ieder circuit kan dat het hele jaar door doen. Ja, het zou werken, maar aan de andere kant, ik ben er niet zeker van of dat haalbaar is."