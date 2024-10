Andrea Kimi Antonelli beleefde tijdens de eerste vrije training in Monza meteen een lastig moment in zijn nog zeer prille loopbaan met een crash tijdens zijn eerste VT1. Het komende weekend mag hij revanche nemen: hij mag van het team instappen tijdens de eerste vrije training in Mexico.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Kans in Mexico

Om de jongeling wat vlieguren te geven in een Formule 1-auto, kreeg hij tijdens zijn thuisrace in Monza de kan om zijn kunsten te vertonen in de bolide van George Russell, al werd dat geen onverdeeld succes. De jongeling hing na tien minuten zijn Mercedes in de muur, waardoor zijn kilometers dit jaar alsnog vrij beperkt gaan blijven. Een flinke domper, maar komend weekend krijgt hij opnieuw de kans in Mexico, zo meldt Toto Wolff in de voorbeschouwing van Mercedes: "Kimi zal voor de tweede keer in de auto stappen voor een VT1-sessie en we kijken ernaar uit om zijn ontwikkeling op de baan te zien."

Hamilton aan de kant

Tijdens de eerste vrije training van de twintigste Grand Prix van het seizoen mag hij achter het stuur van de man die hij na dit jaar gaat vervangen stappen: Lewis Hamilton. Het is voor Antonelli te hopen dat hij die kans met beide handen aangrijpt, want voorlopig is dat zijn laatste gelegenheid om meters te maken in een Formule 1-bolide. Mercedes heeft na deze wissel de verplichte rookietests achter de rug, al kan men nog wel altijd ervoor kiezen om later in het seizoen alsnog vrijwillig een wissel door te voeren.

