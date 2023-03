Brian Van Hinthum

De eerste Grand Prix van het seizoen zit erop na de dominante één-twee van het team van Red Bull Racing in Bahrein. Voor de komende race gelden ze derhalve opnieuw als de absolute favoriet voor een nieuwe overwinning, maar wie kan zich gaan mengen in de strijd om het podium?

Het eerste raceweekend van het seizoen is achter de rug en Red Bull wist in Sakhir meteen een statement te maken door met de twee RB19s naar de twee hoogste treetjes van het podium te rijden. Max Verstappen wist de eerste race van het seizoen op zijn naam te schrijven, terwijl Sergio Pérez de tweede plek in beslag wist te nemen. Verrassend genoeg was het Fernando Alonso die mee naar het podium wist te gaan in zijn Aston Martin, dit wel nadat Charles Leclerc noodgedwongen zijn Ferrari aan de kant moest zetten.

Red Bull opnieuw topfavoriet

En dus is het geen verrassing te noemen dat de Oostenrijkers ook voor de tweede Grand Prix van het seizoen als topfavoriet worden gezien voor de overwinning. Men heeft besloten om Verstappen met quoteringen van rond de 1.5 tot meest waarschijnlijke winnaar uit te roepen. Men verwacht van Pérez dan toch weer een stukje minder, want de Mexicaan wordt rond de 6 ingeschaald in de quoteringen voor een overwinning in Djedda. Daaronder is het vervolgens wat meer gissen.

Wie kan mee naar het podium?

Onder de Red Bull's is het natuurlijk behoorlijk open. Ferrari, Aston Martin en Mercedes lijken voorlopig de teams te zijn die het moeten gaan uitvechten om de plekken achter Red Bull, waarbij met name de eerste twee teams de zaken het beste op orde lijken te hebben. De bookmakers zien opnieuw Alonso als de voornaamste kandidaat om Verstappen en Pérez te vergezellen naar het podium, hij krijgt quoteringen voor een overwinning van rond de 9. Vlak daarachter houdt men rekening met Leclerc [11] en Sainz [15]. Een overwinning voor Mercedes lijkt onwaarschijnlijk geacht: Hamilton krijgt een quotering van 26, George Russell zit op 34.