Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 20:19

De zeer teleurstellend verlopen Grand Prix van Bahrein heeft het team van Mercedes een ferme mentale tik verkocht. Toch probeert de Duitse renstal alle neuzen dezelfde kant op te houden en wordt er weer met frisse moed toegeleefd richting de volgende race. Toto Wolff denkt dat Mercedes in Bahrein een stuk beter uit de verf kan komen.

Het team van Mercedes baarde afgelopen weekend opzien door een vrij bijzondere brief te versturen richting de fans en alle medewerkers. In de brief probeert het team namens George Russell, Lewis Hamilton en Wolff alle hoofden van de fans en medewerkers weer bij elkaar te krijgen en positiviteit voor de rest van het seizoen te bewerkstelligen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor", zo klonk het onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Ander circuit

Hoewel men bij de Zilverpijlen natuurlijk ook weet dat niet alle problemen in één keer verholpen zijn, wordt er natuurlijk wel dag en nacht gewerkt door het team om deze worstelingen op te lossen. Mocht de Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw een domper worden, zal dat niet lekker zitten bij Wolff en zijn coureurs. De Oostenrijker denkt echter dat zijn team in Djedda een stuk beter uit de verf kan gaan komen. "Bahrein is erg gelimiteerd voor de achterkant en daarnaast is het asfalt heel schurend", opent de teambaas.

Geen wonder

Hij vervolgt: "Laat dat nu net één van de zwakkere punten van onze auto zijn. Als je het vanuit dat perspectief bekijkt, wordt het allemaal misschien wat beter. Het is wel zeker dat we op circuits waar de voorkant wat meer gelimiteerd is een veel, veel betere snelheid gaan hebben", stelt Wolff. Desalniettemin maakt hij zich geen illusies. "Dat laatste keer dat ik droomde over een wonder is al heel lang geleden, ik verwacht dus geen wonder", besluit hij.