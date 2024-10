Lando Norris heeft zich in Austin beet laten nemen door Max Verstappen, die duidelijk heel goed wist hoe de FIA-reglementen in elkaar steken, zo concluderen de analisten van The Race. Verstappen zou Norris "effectief in een positie hebben gedwongen waarin hij de bocht moest opgeven".

Norris kreeg in de Verenigde Staten een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Verstappen buitenom en buiten de baan inhaalde. Norris leek zich van geen kwaad bewust en kreeg ook van zijn engineer te horen dat hij de positie niet terug hoefde te geven. De stewards zagen dit anders en hierdoor finishte Norris alsnog achter Verstappen op de vierde plaats. Een enorme domper voor de Brit, die hard z'n best doet om Verstappen onder druk te blijven zetten in het kampioenschap. De analisten van The Race concluderen dat de McLaren-coureur zich een soort van in de val heeft laten lokken door Verstappen, die de reglementen duidelijk goed op z'n netvlies had staan.

Artikel gaat verder onder video

Marko looft Verstappen: "Hij heeft de ervaring en wij hebben dat ook"Lees meer

Verstappen goed bewust van regels

"Het probleem met de late-race move van Norris op Verstappen is dat Norris niet ver genoeg naast de Red Bull zat toen ze de apex bereikten. De regels zeggen nu dat, als je buitenom inhaalt, het niet genoeg is om ruimte te eisen als je niet op gelijke hoogte bent met de vooras van de andere auto", zo laat Ben Anderson weten. "De extra complicatie is dat Verstappen dit heel goed weet en waarschijnlijk al van de rem is gesprongen om ervoor te zorgen dat de McLaren op het beslissende moment niet te ver voor de wagen zou liggen."

Verstappen dwong Norris in de val

Hij vervolgt: "Hij heeft Norris dus effectief gedwongen in een positie waarin hij de bocht moet opgeven. Norris deed dat niet, bleef aan de buitenkant hangen en haalde in van de baan. Dat zou sowieso een penalty betekenen. Ja, Verstappen ging ook wijd, maar als verdedigende auto in dat scenario werd hij effectief beschermd door de huidige racerichtlijnen."

LEES MEER: Windsor: 'Dán had Norris Verstappen zeker weten nog ingehaald'

Tijdstraf geen fout van de stewards

Dat Norris gestraft werd, is volgens de andere analist, Gary Anderson, niet een fout van de stewards. "Ze hebben moeite met het beoordelen van deze dingen, maar dat is niet hun schuld. De regels moeten de toewijzing van de straffen uitgebreider definiëren."

Gerelateerd