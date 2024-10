Helmut Marko laat optekenen dat als Sergio Pérez presteert zijn contract tot eind 2025 bij Red Bull Racing niet in twijfel getrokken hoeft te worden, maar benadrukt daarbij dat het voor Daniel Ricciardo ook einde verhaal was vanwege een gebrek aan competitiviteit.

Het raceweekend in de Verenigde Staten was er opnieuw niet een waarin Sergio Pérez zichzelf heeft bewezen als de juiste man naast Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur eindigde als negende in de sprintrace nadat hij zich als elfde kwalificeerde, en in de Grand Prix wist hij zijn tiende startplaats slechts om te zetten in de zevende stek. Met de performance van McLaren en Ferrari heeft Red Bull Racing de Mexicaan meer dan ooit nodig in het constructeurskampioenschap, maar de 34-jarige routinier geeft vooralsnog niet thuis. Wordt hij binnenkort vervangen door een van de Visa Cash App-coureurs?

Pérez moet presteren

"Pérez heeft een contract tot eind 2025", vertelt Helmut Marko bij Sky Deutschland. "Als hij presteert, hoeft dat niet in twijfel getrokken te worden. Maar de Formule 1 is een zeer competitieve sport, daarom werd Daniel Ricciardo ook vervangen." Daarmee doelt de Red Bull-topman op de rentree van Liam Lawson, en de 22-jarige Visa Cash App RB-coureur maakte wél indruk. Op zondag startte Lawson vanwege een gridstraf als negentiende, maar hij wist zich een weg naar de punten te vechten en kwam als negende over de streep.

Foutloze Lawson

"Yuki vocht goed tegen de Haas-coureurs, maar uiteindelijk had hij geen schijn van kans", vervolgt Marko. "Zij waren veel sneller op de rechte stukken. Lawson was even goed als Tsunoda of zelfs beter. Hij had een probleem met de track limits, maar zijn performance was foutloos. Zeker als je bedenkt dat dit zijn eerste keer op dit circuit was. Het is ook de eerste keer sinds lange tijd dat hij weer in de auto zit", klonk het op zaterdag na de sprint. De mening van Marko na de Grand Prix, is dus wel in te vullen.

