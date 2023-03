Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 19:34

Lewis Hamilton werd vorig jaar door zijn nieuwe teamgenoot George Russell verslagen in het wereldkampioenschap, al waren daar volgens Sky Sports-verslaggever Simon Lazenby de nodige redenen voor. Mocht het dit jaar opnieuw voorkomen dat Russell de baas is, is dat volgens de analist een heel ander verhaal.

Russell kreeg na drie jaar bij Williams begin 2022 eindelijk de kans om zijn kwaliteiten te tonen voor het team van Mercedes, dat inmiddels afscheid had genomen van Valtteri Bottas. De Britse jongeling begon - ondanks de mindere W13 - helemaal niet slecht voor het Duitse team en met name in de eerste helft van het seizoen was hij met enige regelmaat de baas om Hamilton. Met de resultaten uit de eerste seizoenshelft in de achterzak wist Russell uiteindelijk zijn oudere teamgenoot te verslaan in het wereldkampioenschap.

Niet zo gemotiveerd

Dat had echter wel zo zijn redenen, meent Lazenby. "Ik denk dat als je alles gecombineerd bij elkaar optelt, dat Lewis waarschijnlijk niet zo gemotiveerd was als dat hij had kunnen zijn in de eerste helft van het seizoen. Ze werkten samen om de auto te ontwikkelen. George was gebrand om zichzelf te bewijzen, dus ik denk dat het een combinatie van factoren was waardoor Hamilton verslagen werd. Als het dit jaar weer gebeurt, zou het een heel ander verhaal zijn", stelt de analist tegenover Express.

Kater van Abu Dhabi

Hij vervolgt: "Natuurlijk waren we aan de ene kant verbaasd dat Lewis verslagen werd door een teamgenoot. Ik denk dat het alleen Jenson Button en Nico Rosberg in het verleden gelukt is. We weten wel hoe getalenteerd George is. Hij wilde dat natuurlijk laten zien in de auto. Die honger was er vanzelfsprekend als rookie zijn. Voor Lewis was er ook nog de kater van Abu Dhabi 2021." Dit jaar gaat het volgens Lazenby anders zijn. "Ik heb Lewis nog nooit zo fysiek fit gezien. Hij is meer vastberaden dan ooit", besluit hij.