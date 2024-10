Sergio Pérez is er zelf heilig van overtuigd dat hij volgend seizoen in de Red Bull zit, maar na de Grand Prix van de Verenigde Staten hijgt Liam Lawson behoorlijk in zijn nek. Helmut Marko doet bovendien ook weinig moeite om de druk bij Pérez op te voeren.

Lawson hijgt in de nek

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen . Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz . In Singapore ,de laatste race voor de 'herfststop', was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en hadhet op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje dat meegenomen kan worden uit Marina Bay.

In de komende vijf races moet de routinier het tij zien te keren, anders kan het zomaar einde oefening zijn wat betreft zijn loopbaan bij Red Bull, daar men Liam Lawson uit gaat testen in de laatste races om te kijken hoe zijn niveau is. De Nieuw-Zeelandse coureur heeft het in zijn eerste test van het slot van dit seizoen meteen laten zien waar hij allemaal toe in staat is. De Racing Bulls-coureur begon door een vrachtlading aan wissels in zijn auto vanaf P19, maar gleed als een warm mes door de boter door het veld heen en eindigde op een knappe negende plaats. Dit terwijl Pérez opnieuw niet verder kwam dan een teleurstellende zevende stek.

Pérez bekritiseerd

En dus is het - niet voor de eerste keer dit seizoen - tijd voor een openbare waarschuwing vanuit de leiding. Hoewel Marko de geruchten over een vertrek van Pérez na Mexico voorlopig ook echt al gerucht bestempelt, is het wel duidelijk dat er een schepje bovenop moet: "Het is een gerucht. Zelf zegt hij dat het niet waar is. We gaan het zien, maar het is duidelijk dat hij zijn prestaties moet verbeteren", vertelt hij tegenover Sky Deutschland. Eveneens is hij wel zeer complimenteus over Lawson: "Echt een geweldig debuut. We zagen het al in Q1, waar hij de derde tijd neerzette. Hij had altijd controle en geweldige inhaalacties. Je moet zulke jongens gewoon in de auto zetten en dan werkt het. Hij is zeker een man voor de toekomst."

