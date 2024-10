Andrea Stella, teambaas van McLaren - de grootste concurrent dit seizoen van Red Bull Racing - heeft gereageerd op de straf die Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten kreeg na het duel met Max Verstappen in de slotfase van de race.

De straf, voor het inhalen buiten de baan, zou Norris een podiumplek kosten en de Brit naar P4 verwijzen, terwijl Verstappen naar de derde plaats ging. Volgens De Telegraaf stelt Stella dat McLaren een andere mening heeft over het incident dan de FIA. "Het is duidelijk dat de stewards en McLaren een andere mening hebben. Voor mij is het niet relevant wie er voorlag bij de apex. Maar de verdedigende auto [Verstappen] ging gewoon rechtdoor. Daardoor had Lando geen kans om zijn actie af te maken. Als ik een journalist was geweest, zou ik kijken naar de statistieken en hoe vaak Max dit al heeft gedaan. Beiden gingen van de baan af. Toen we zagen dat het moment under investigation was, was ik er vrij zeker van dat dat was omdat Max Lando van de baan duwde. Daarom kozen we er ook voor om niet gelijk de positie terug te geven.”

McLaren had FIA liever niets zien doen bij duel Verstappen en Norris

Het is overigens, zo maakt Stella namens McLaren ook duidelijk, geen kritiek op Verstappen. In tegendeel zelfs. "Ik disrespecteer Max niet, laat dat duidelijk zijn. Hij is een geweldige coureur met veel ervaring." Toch is Stella van mening dat vooral de FIA zich buiten het duel had moeten laten. "In dit geval is de boodschap van McLaren dat de stewards hier beter niets hadden kunnen doen en al helemaal niet zo snel.”

McLaren over actie Verstappen tijdens eerste bocht F1 GP Verenigde Staten

Tijdens de eerste bocht van de race in Austin kwamen Verstappen en Norris elkaar ook al tegen. Toen was Verstappen de aanvallende partij en verloor Norris - mede door die aanval - drie plaatsen bij de start. Charles Leclerc, die de race uiteindelijk ook won, profiteerde van de aanval van Verstappen door langs allebei de coureurs te gaan en P1 te pakken. Volgens Stella is het acceptabel dat Verstappen geen straf kreeg voor de aanval in de eerste bocht. "Lando [Norris] verloor terrein door die actie van Max, maar ik kan er in deze situatie wel begrip voor opbrengen dat de stewards wijzen naar verzachtende omstandigheden in een eerste bocht."