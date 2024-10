Het Formule 1-team van McLaren kwam onder vuur te liggen na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar ze gezien werden met een achtervleugel die fungeerde als een soort mini-DRS. FIA-topman Nikolas Tombazis erkent nu dat de Britse renstal flink gestraft had kunnen worden als ze niet naar het verzoek van de autosportbond hadden geluisterd.

McLaren kwam in de schijnwerpers te staan toen bekend werd dat zij mogelijk reden met een achtervleugel waarbij de spleetopening groter was dan toegestaan. Hierdoor zouden ze op de rechte stukken een hogere topsnelheid kunnen halen dan de rest van het veld. De concurrentie klaagde over dit 'foefje' bij de FIA, die op haar beurt in gesprek ging met de Britse renstal. De autosportfederatie kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de spleetopening in de achtervleugel van McLaren niet acceptabel was, ondanks het feit dat de vleugel 'gewoon' alle vereiste testen van de FIA had doorstaan.

McLaren kreeg dringende verzoek vleugel aan te passen

Hoewel er in feite niets illegaals was aan de achtervleugel van McLaren, vond de FIA het toch ontoelaatbaar. Er werd dan ook een waarschuwing uitgedeeld aan het team uit Woking en ze kregen het dringende verzoek de vleugel aan te passen. Het was aan McLaren of ze wel of geen gehoor wilde geven aan het verzoek. De Britse renstal besloot dit uiteindelijk wel te doen en dat is maar goed ook, want Tombazis onthult nu - in de Verenigde Staten - dat er anders potentieel grote gevolgen zouden zijn geweest voor het team van Zak Brown.

FIA zou McLaren hebben gerapporteerd

Als McLaren het verzoek van de FIA met betrekking tot de achtervleugel zou hebben genegeerd, dan zou het team zijn gerapporteerd voor een overtreding van de regels. "Ja, dat zou het geval zijn, omdat we ze specifiek een waarschuwing hebben gegeven", zo zegt Tombazis tegen Motorsport.com. "We zeiden: 'Kijk, we vinden dat je dat moet veranderen.' Als ze ons hadden genegeerd, en dat doen ze over het algemeen niet, dan hadden we ze wel aangegeven."

