Max Verstappen kan zich vanavond op gaan maken voor een gevecht van jewelste als het aan de coureurs van Ferrari ligt. Carlos Sainz en Charles Leclerc hijgen hem in de nek bij de start van de Grand Prix in Austin - en gezien de pace die ze gisteren lieten zien, kan het nog wel eens lastig gaan worden voor Verstappen.

Verstappen kwalificeerde zich als eerste voor de sprintrace in de Verenigde Staten en wist deze positie in de ingekorte wedstrijd om te zetten naar een overwinning, maar er was toch wel degelijk dreiging vanuit de concurrentie. Lando Norris zit 'gewoon' weer in de mix in Texas en ook de beide heren van Ferrari laten een indrukwekkende racepace zien. En met name van het iconische team verwacht Verstappen wel wat vandaag, zo liet hij gisteren na afloop van de Sprint al weten. Sainz en Leclerc zijn vastberaden de verwachting van Verstappen in te lossen en waarschuwen alvast: "Een één-twee [voor Ferrari, red.] zou ideaal zijn", zo sprak Leclerc voor aanvang van de race in de Verenigde Staten.

Is Ferrari de favoriet voor GP Austin?

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Leclerc geconfronteerd met het feit dat Ferrari misschien wel de favoriet is op het Circuit of the Americas. Verstappen en Norris staan weliswaar op plek één en twee bij de start, maar Ferrari lijkt een sterke raceauto te hebben en staat daarnaast met twee auto's naast elkaar bij de start. Ziet Leclerc zichzelf ook als favoriet? "Ik zou dat graag horen [dat we favoriet zijn, red.], maar we moeten dat bewijzen. Gisteren was een goede dag en hopelijk is het vandaag wat betreft de race pace net zo goed en kunnen we ons naar voren vechten en winnen. Een één-twee zou ideaal zijn", zo waarschuwde hij Verstappen en Norris alvast.

Sainz kijkt uit naar gevecht met Red Bull en McLaren

Sainz sluit zich aan bij de woorden van zijn teamgenoot. "We hebben onszelf gisteren in de kwalificatie in een goede positie gebracht en nu staat ons een enerverende race te wachten met twee McLaren's, een Red Bull en daartussen twee Ferrari's. Ik denk dat het een leuke [race] gaat worden", aldus de Spanjaard.