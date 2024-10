Het hoofdprogramma van het raceweekend in Austin staat vanavond om 21:00 uur op de planning. De Grand Prix van de Verenigde Staten zal dan namelijk worden verreden, maar wat gaat het weer in Texas doen?

Lando Norris wist zich zaterdag op pole position te zetten, al gaf hij daarover toe dat Max Verstappen misschien wel sneller was. De Nederlander kon zijn rondje echter niet afmaken, omdat George Russell zijn W15 in de bandenstapels parkeerde. Desondanks was Verstappen tevreden, want aanspraak maken op de pole position, dat is een tijdje geleden. Daarnaast liet de racepace tijdens de sprintrace zien dat de RB20 ook weer op orde is, maar ook McLaren heeft na de sprintrace hier en daar wat veranderingen kunnen doorvoeren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell heeft upgrades vernield bij crash: 'Lewis heeft zijn pakket al aangeboden'

Weersverwachting Grand Prix van de Verenigde Staten

Hoewel in Nederland de herfst is aangebroken, schijnt het zonnetje in Austin nog volop. De teams krijgen vanavond te maken met een temperatuur van zo'n 31 graden Celsius, volgens AccuWeather. Belangrijker nog, er staat met 28 kilometer per uur toch wel een flink windje, waar de hedendaagse Formule 1-auto's erg gevoelig voor zijn. De kans op neerslag is welgeteld nul procent en dus lijken de ingrediënten aanwezig te zijn voor een spannende negentiende ronde van het wereldkampioenschap.