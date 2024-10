Voor George Russell is de kwalificatie op het Circuit of the Americas in mineur geëindigd, met zijn klapper. De Mercedes-coureur vertrekt vanavond vanaf P6, maar zal dat doen zonder de upgrades, die zijn namelijk beschadigd geraakt bij de crash.

Niet alleen Red Bull Racing had voor het weekend in de Verenigde Staten updates op de planning staan, diverse renstallen zijn met nieuwe onderdelen naar Austin afgereisd. Zo ook Mercedes, waarvan is gebleken dat het pakket beduidend sneller is dan de oude W15. Daar kon Lewis Hamilton niet de volle potentie uithalen, hij zal namelijk vanavond vanaf P19 moeten gaan starten. Bij Russell ging het wel een stuk beter, alleen hij vergaloppeerde zich in de slotfase van Q3 en schreef daarbij belangrijke onderdelen af.

Russell van GP van de VS met 'oude' W15 aan

Op de vraag bij F1TV of het upgradepakket de klap heeft overleefd, is Russell duidelijk: "Nee! Lewis heeft mij al vriendelijk aangeboden om die van hem te nemen, maar daar gaan we niet aan beginnen." Russell balanceerde op de limiet, om het maximale uit het pakket te persen en dan gaat het weleens mis. "Het is ontzettend zonde. Iedereen in de fabriek verdient wel iets beters [dan dit]. We zitten allemaal te pushen op de limiet om de auto naar voren te krijgen en om te knokken voor mooie resultaten en dat hebben we gisteren [vrijdag] behaald en vandaag is het precies het tegenovergestelde", zo luidt de conclusie.

George Russell's dramatic crash brought qualifying to an abrupt end 💥😮#F1 #USGP pic.twitter.com/RmPZ1jMat8 — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

