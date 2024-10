Sergio Pérez onthult na afloop van de kwalificatie dat Red Bull Racing maar één updatepakket heeft meegenomen en die is geïnstalleerd op de RB20 van teamgenoot Max Verstappen. Pérez moet het dus nog doen met het oude pakket en zal vanavond vanaf P10 de Grand Prix van de Verenigde Staten aanvangen.

Red Bull Racing heeft de afgelopen weken keihard gewerkt aan een updatepakket, om Verstappen een kans te geven zijn voorsprong in het kampioenschap te verdedigen. Dat pakket is een klap sneller, maar brengt vooral het nodige vertrouwen terug bij de Nederlander, die de afgelopen races toch wel zoekende was. Nu blijkt dat Pérez nog even moet wachten voordat hij kan beschikken over het pakken, want alleen Verstappen heeft momenteel de nieuwe onderdelen op de wagen zitten.

Verstappen heeft upgrades, Pérez moet even wachten

Bij DAZN legt Pérez uit dat hij hoopt dat de kleine aanpassingen die nog mogelijk zijn, het gevoel met zijn RB20 nog kan verbeteren. "We hebben nog een aantal veranderingen doorgevoerd, die ongetwijfeld morgen zullen helpen. Daarbij komt nog; ik heb niet dezelfde upgrades als Max. We zien dat [voordeel nieuwe pakket] vooral in de hoge snelheidsbochten en daar zijn er hier veel van. Tegelijkertijd werkt de auto wel prima en ik denk dat we progressie hebben geboekt en dat was allemaal positief", zo vertelt 'Checo'.

Constructeurstitel

Verstappen leidt na zijn overwinning zaterdagmiddag tijdens de sprintrace in Austin het kampioenschap met een voorsprong van 54 punten op Lando Norris. Tijdens het weekend in de Verenigde Staten lijkt McLaren iets van haar snelheid te hebben verloren. Het zou mogelijk te maken kunnen hebben met de achtervleugel, die aangepast moest worden van de FIA. In het constructeursklassement leidt het papaja-oranje team met 522 punten. Als Pérez ook weer gaat scoren, dan kan het Oostenrijkse team, met een achterstand van 39 punten, het team uit Woking wellicht onder druk zetten.