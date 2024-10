Na de sprintsessies en de kwalificatie staat vanavond het hoofdprogramma van de Formule 1 op het programma. Om 21:00 uur Nederlandse tijd zullen namelijk de startlichten doven voor de Grand Prix van de Verenigde Staten en dit is de voorlopige startopstelling.

Lando Norris schreef in Austin zijn zevende pole position uit zijn carrière bij en start vanavond vanaf de eerste plek. Dat zal de McLaren-coureur naast titelrivaal Max Verstappen doen, die vanaf P2 komt. Carlos Sainz en Charles Leclerc maakte er een spektakel van tijdens de sprintrace en het duo zal vanaf de tweede startrij vertrekken. Oscar Piastri kwam niet verder dan P5 en staat voor de neus van George Russell. Pierre Gasly is de beste Alpine, op plek zeven en Fernando Alonso vangt de wedstrijd in Austin aan vanaf de achtste startpositie. Kevin Magnussen liet zien dat het tempo er bij Haas ook in zat, met een P9. Sergio Pérez wist niet verder te komen dan de tiende tijd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris slaat zichzelf op de borst na pole in Austin: "Waarschijnlijk de beste uit mijn carrière"

Voorlopige startopstelling Grand Prix van de Verenigde Staten

Yuki Tsunoda (P11) en Nico Hülkenberg (P12) delen de zesde startrij. Esteban Ocon moest zich neerleggen bij een dertiende startpositie, voor de neus van Lance Stroll op P14. Alexander Albon staat met zijn vijftiende plek, voor teamgenoot Franco Colapinto, die de zestiende tijd wist te rijden. Valtteri Bottas vangt de grote prijs van de Verenigde Staten vanaf P17 aan, voor voormalig teamgenoot Lewis Hamilton (P18). Zhou Guanyu start de wedstrijd vanaf de voorlaatste plek en Liam Lawsom zal dat doen vanaf P20.

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten🇺🇸 #F1 #USGP pic.twitter.com/YrAhQn8Lg1 — GPFans NL (@GPFansNL) October 20, 2024

OOK INTERESSANT: Verstappen kan leven met tweede startplek: "Ben niet gefrustreerd, dit hoort gewoon bij kwalificaties"

Gerelateerd