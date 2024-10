Max Verstappen is na afloop van de kwalificatie in Austin vooral bij dat de aanpassingen aan de RB20 hun werk hebben gedaan. De Nederlander vertrekt vanavond vanaf P2 en hoewel hij in zijn laatste run snel bezig was, werd dat rondje onderbroken door de gele vlag die er hing voor de schuiver van George Russell.

Het eerste rondje van Verstappen in Q3 was niet foutloos, zo legt Verstappen op de persconferentie uit: "Ja, in de eerste ronde van Q3 verloor ik daar behoorlijk wat tijd. Dus ja, dat is jammer. Maar toen wist ik dat we nog een run hadden, alleen kon ik die ronde helaas niet afmaken. Anders denk ik dat we een hele goede kans hadden gehad. Maar zo gaat het soms." Desondanks is een start vanaf de eerste startrij een prima uitgangspositie: "Het potentieel was er om eerste te worden, dus dat is heel goed. Ja, het leek erop dat we competitief waren. We hebben een paar kleine aanpassingen aan de auto gedaan, wat weer goed voelde, en ik hoop dat dat ook morgen positief zal uitpakken."

Aanpassingen hebben gewerkt

Hoewel de pole position binnen handbereik lag, is Verstappen vooral blij dat Red Bull weer op eigen kracht mee kan doen om de bovenste plekken: "We konden in ieder geval voor pole vechten, en dat was lang geleden. Over het algemeen ben ik blij. Ik ben niet gefrustreerd, dit hoort gewoon bij kwalificaties. Ik voelde me vandaag best goed. We hebben een paar aanpassingen aan de auto gedaan en hopelijk helpt dat ook weer voor de race. Hopelijk kunnen we hetzelfde proberen te doen."