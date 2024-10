Liam Lawson zag dat Fernando Alonso woord bij daad heeft gevoegd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het duo zat elkaar eerder al tijdens de sprintrace in de weg en de Spanjaard bestempelde Lawson als een idioot. Dat gebeurde nadat Lawson, in de ogen van Alonso, een gevaarlijke verdedigende manoeuvre uitvoerde.

Het duo was met elkaar aan het knokken voor P16 tijdens de sprintrace. De tweevoudig wereldkampioen wilde Lawson voorbij op het rechte stuk tussen bocht elf en twaalf. Daar bewoog de Kiwi naar links, om de ruimte af te schermen. Die beweging vond Alonso dermate gevaarlijk dat hij na afloop van de sprintrace nog verhaal kwam halen bij de Visa Cash App RB-coureur. In de ogen van Alonso was Lawson toch net iets te veel aan het bewegen en hij stelde dan ook dat de carrière van Lawson op het spel staat, niet die van hem.

'Hij zei dat hij mij zou naaien en hij heeft zich aan zijn woord gehouden'

Dat verhaal kreeg nog een staartje in de kwalificatie. Zo wist Lawson van tevoren al dat hij een gridstraf van zestig plekken te verwerken kreeg. Desondanks ging hij in Q2 de baan op met een gebruikt setje banden en daar verscheen Alonso ook, die liet weten dat hij er was en Lawson ophield in de eerste bocht. "Hij zei dat hij me zou naaien en ik denk dat hij zich aan zijn woord heeft gehouden. Hij was echt boos, ik weet niet waarom. We raceten voor P16 en ik begrijp niet waarom hij zo boos was. Het is wat het is. Hopelijk komt hij eroverheen en gaan we verder", zo legt Lawson bij Autosport.com uit. Lawson wijst overigens naar de wedstrijdleiding, die niet heeft ingegrepen. "Ik begrijp dat hij een behoorlijk slechte race had, dus ik begrijp waarom hij boos is. Maar als ik iets fout had gedaan, had ik een straf gekregen. Dus, ja."

Alonso doet of z'n neus bloed

Alonso gaf bij datzelfde medium zijn kijk op het 'ophouden' in de kwalificatie. "Kwalificatie? Wat gebeurde er tijdens de kwalificatie? Ah, nou, omdat ik de gebruikte set had, was ik niet echt bezig met een snelle ronde, dus ik wilde niet meer tijd verliezen. En ik denk dat het voor hem niet zoveel verschil maakte", zo wijst ook Alonso naar de gridstraf van de Kiwi.

