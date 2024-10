Lando Norris is als derde over de streep gekomen in de Sprint voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij is twee punten kwijtgeraakt op titelrivaal Max Verstappen die de zege in de verkorte race in Texas binnensleepte.

Norris had zich als vierde gekwalificeerd op het Circuit of the Americas. De McLaren-coureur had een prima launch en profiteerde vervolgens van een foutje van George Russell. De Mercedes ging iets te wijd door de eerste bocht en blokkeerde daarmee Charles Leclerc. Norris dook aan de binnenkant en ging zo van de vierde naar de tweede positie. Hij leek Verstappen eerst nog bij te kunnen houden, maar de Limburger won uiteindelijk met een voorsprong van bijna 4 seconden. In de laatste ronde blokkeerde Norris op de heuvel richting de eerste bocht en daar maakte Carlos Sainz weer goed gebruik van. De Madrileen versloeg zijn ex-teamgenoot voor de tweede positie.

Banden vernield

"Het was een prima race. Eerlijk gezegd ben ik best blij met hoe het is geëindigd", vertelde Norris bij de traditionele top 3-interviews. "Het was wel een uitdaging. Ik dacht dat ik de tweede plek kon vasthouden, maar Carlos heeft het goed gedaan. Mijn banden waren er gewoon compleet aan. Er was weinig wat ik er verder aan kon doen, of ik nou op de racelijn zou blijven of zou verdedigen. Ik zou hoe dan ook de positie zijn kwijtgeraakt aan Carlos. Ik ben best blij met het resultaat en de punten die we hebben gescoord." De Brit kwam verrassend goed weg bij de start, maar Verstappen echt aanvallen lukte niet. "Ik denk niet dat we de snelheid hebben ten opzichte van Max en de Ferrari's, dus daarom ben ik blij dat we toch nog derde zijn geworden."

