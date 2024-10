Ferrari: "Gevoel niet goed" in Austin

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. baalden allebei van het gebrek aan snelheid van de auto op de zachte band in SQ3. Leclerc en Sainz stonden bovenaan bij de enige vrije training en waren competitief in SQ1 en SQ2 op de medium-band, maar konden het niet waarmaken in de laatste sessie van de dag, waar de grid bepaald werd.

Leclerc gaf eerder in de week nog aan dat hij nog steeds hoop houdt om mee te kunnen doen om het kampioenschap. De Monegask wist in de sprintkwalificatie wel Lando Norris achter zich te houden, maar moet wel recht achter Max Verstappen starten, die voor het eerst sinds juni pole position wist te pakken. Sainz start vijfde - Norris zit dus in een Ferrari-sandwich - waar zowel Red Bull en McLaren een van de twee auto's buiten de top tien moeten dulden voor de sprintrace. Beide Ferrari-coureurs hopen goede zaken te kunnen doen in de sprint en in het constructeurskampioenschap, waar het Italiaanse team 75 punten achter McLaren staat.

Gevoel niet goed op de soft

Kwalificatie-expert Charles Leclerc was in de buurt van pole position, maar zal het moeten doen met een derde plek achter Verstappen en George Russell. De Monegask is niet tevreden met zijn eigen ronde, maar weet dat er in de sprintrace nog veel te halen valt. “Niet het ideale resultaat, maar P3 is geen slechte startpositie voor de sprintrace en we gaan morgen proberen wat plaatsen goed te maken. Ons tempo op de mediumband zag er goed uit, maar op de soft hadden we vandaag niet het tempo om voor P1 te gaan. De ronde was een beetje stroef, maar over het algemeen was het gevoel niet goed. Dat gebeurt nou eenmaal, vooral als je maar weinig tijd hebt gehad in de trainingen."

Competitief op race pace

Sainz heeft dezelfde klachten als zijn teamgenoot, namelijk het plotselinge gebrek aan snelheid en grip op de zachte band. De onvoorspelbaarheid van de band maakte het moeilijker om in één keer een goede tijd neer te zetten, wat in SQ3 bijna per definitie moet door het gebrek aan tijd in de sessie. “Het was een strakke sprintkwalificatie en over het algemeen was de sessie niet slecht. We reden goede ronden in SQ1 en SQ2 met de medium band, maar we misten een beetje met de zachte band. In de laatste vliegende ronde in SQ3 ging het allemaal om de kleinste details, maar we hebben morgen nog tijd om het nog een keer te proberen. Ik denk dat we op race pace competitief kunnen zijn, dus ik verwacht morgen een interessante sprintrace waarin we zullen vechten om wat posities te winnen.”

